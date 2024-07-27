ميسّي يغيب عن إنتر ميامي في بداية «كأس الرابطتين»

ميامي (أ ف ب)



يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسّي عن مواجهة «السبت» بين إنتر ميامي، وضيفه المكسيكي بويبلا، في مستهل مباريات فريقه، ضمن كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكي لكرة القدم التي يحمل لقبها، وفقاً لما أعلن مدرب ميامي خيراردو مارتينو.

وتعرّض النجم البالغ «37 عاماً» إلى إصابة في كاحله الأيمن في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده أمام كولومبيا ضمن نهائي كوبا أميركا الشهر الحالي.

وغاب الحائز على الكرة الذهبية 8 مرّات عن مباراتين في الدوري الأميركي لكرة القدم الأسبوع الماضي، إضافة إلى غيابه عن مباراة كل النجوم «أول ستار»، بين نجوم الدوري الأميركي ونجوم الدوري المكسيكي.

وقال مارتينو إن ميسّي لا يزال يرتدي حذاء المشي، بينما يعمل مع مدربي النادي، لكن «الكاحل يتحسّن أكثر فأكثر».

ووصل الأرجنتيني العام الماضي إلى إنتر ميامي، وقاده إلى التتويج بالنسخة الافتتاحية من كأس الرابطتين التي تضمّ أندية الدوريين الأميركي والمكسيكي في بطولة نظامها، مثل كأس العالم لكرة القدم.

يتألف الدور الأول من البطولة من 15 مجموعة من ثلاثة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب للانضمام إلى بطلي الدوري الأميركي والمكسيكي كولومبوس كرو وكلوب أميركا.

وافتُتحت مباريات نسخة هذا العام، وشهدت تغلُّب أورلاندو على ضيفه مونتريال 4-1، كما فاز دي سي يونايتد على صاحب الأرض أتلانتا 6-5 بركلات الترجيح، إثر تعادلهما 3-3، وحسم أوستن المنقوص مباراته أمام ضيفه بوماس المكسيكي 3-2.

يُشار إلى أن مباراة دي سي يونايتد على أرضه أمام سانتوس لاجونا، المُقررة يوم الأربعاء المقبل، نُقلت من ملعب أودي إلى ملعب فيلادلفيا يونيون - سوبارو بارك في تشيستر، بنسلفانيا، بسبب مخاوف من حالة أرض الملعب في واشنطن.

وفرض منظمو البطولة غرامة، لم يُكشف عن قيمتها، على دي سي يونايتد لهذا السبب، غير أن النادي قال إنه سيغيّر عشب الملعب في 31 يوليو، وهي خطوة خُطّط لتنفيذها سابقاً في الأول من أغسطس.