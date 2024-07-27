العين يختبر 24 لاعباً في ودية «الزمامرة»

أبوظبي (الاتحاد)

منح الأرجنتيني هيرنان كريسيو مدرب العين، الفرصة لـ 24 لاعباً من قائمة «الزعيم»، للمشاركة في المباراة الودية الأولى مع فريق نادي النهضة أتليتيك الزمامرة المغربي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 3-3 على ملعب مركب محمد السادس لكرة القدم بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن معسكر «الزعيم» الإعدادي للموسم الجديد.

وسيطر التعادل 3-3 على مجريات شوطي المباراة، وأحرز ثلاثية «الزعيم» لابا كودجو في الدقيقة 12، أليخاندرو كاكو «15»، وجوسنا أبينافي «70»، في حين أحرز ثلاثية فريق نادي النهضة أتلتيك الزمامرة محمود بنحليب في الدقائق»8 و36 و55».

واختبر مدرب العين 24 لاعباً في المواجهة حيث بدأ المباراة بتشكيلة مؤلفة من، خالد عيسى، بندر الأحبابي، خالد الهاشمي، كوامي أتون، سولومون سوسو، يحيى نادر، بارك يونج وو، ماتياس بلاسيوس، كاكو، ولابا كودجو.

وأجرى المدرب 13 تبديلاً بدخول كل من، محمد سعيد بوسندة، خالد بطي، أحمد برمان، خالد البلوشي، سيكو بابا، ميشيل درامان، عبدالكريم تراوري، باستيان كاوا، جوناتاس دا سانتوس، جوسنا أبيفاني، محمد عوض الله، حميد محمد وهاليرو ساركي.

وشهدت المباراة الودية حضور الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، بجانب محمد إبراهيم المحمود ومحمد سيف الكتبي، أعضاء مجلس إدارة شركة الكرة بالنادي.

ويلتقي «الزعيم» في المباراة الودية الثانية، مع نهضة بركان وصيف الدوري المغربي في الموسم الماضي، مساء الخميس المقبل، على أن يلعب الودية الثالثة في مواجهة الرياضي القنيطري الصاعد حديثاً إلى دوري الثانية، والمقررة في 5 أغسطس المقبل، قبل أن يختتم إعداده بقمة منتظرة أمام الرجاء الرياضي بطل الدوري المغربي في الموسم الماضي، والتي ستلعب مساء السبت 10 أغسطس المقبل.

ويعود العين، إلى الإمارات في 11 أغسطس المقبل، ليواصل التدريبات على استاد خليفة بن زايد، تحضيراً لانطلاق الموسم الجديد، يوم 17 من الشهر نفسه.