السبت 27 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الإمارات للدراجات» يحقق «الفوز 60» في الموسم

«الإمارات للدراجات» يحقق «الفوز 60» في الموسم
27 يوليو 2024 13:20

براغ (الاتحاد)
أحرز مارك هيرشي، دراج فريق الإمارات، لقب «طواف التشيك»، ليحصل على القميص الأصفر، محققاً الفوز رقم 60 هذا الموسم لفريق الإمارات للدراجات.
واستغل الدراج السويسري الوقت المناسب على خط النهاية على قمة بوسيتفني ليستعيد الوقت الذي خسره بعد هجوم سابق من كيفن فيرمايرك (فريق دي إس إم- فيرمينيش) في النهاية، ليحقق فوزاً مؤثراً، ويسجل الفوز السادس عشر في مسيرته.
وجاء دييجو أوليسي في المركز الثاني بفارق 11 ثانية، ووصل سيرجيو هيجويتا (فريق بورا- هانسجروهي) خلفه بفارق 14 ثانية عن الفائز.
وقال هيرشي: السباق كان صعباً للغاية، حيث استغرق الأمر حتى 70 كم لينجح الانفصال، ثم واجهنا صعوداً حاداً، قمنا بعبوره مرتين، ومع ذلك كنت في مستوى جيد، وتمكنت من تحقيق الفارق في الكيلومتر الأخير.
وأضاف: كانت الاستراتيجية تتمثل في سيطرة الفريق على السباق لدعمي وزميلي أوليسي، والانتظار على الصعود حتى النهاية لمراقبة الأداء، ولدينا مرحلة نهائية أطول وقد لا تكون ملائمة لي كما كانت السابقة، ولكننا سنبذل جهدنا للدفاع عن القميص.

نتائج المرحلة:
1. مارك هيرشي (فريق الإمارات) 4:17:42
2. دييجو أوليسي (فريق الإمارات) +11
3. سيرجيو هيجيتا (فريق الإمارات) +14

أخبار ذات صلة
الهاجري: فوز فريق الإمارات للدراجات بطواف فرنسا ثمرة دعم القيادة الرشيدة
بوجاتشار يُهدد كافينديش: «أنا قادم»!

التصنيف العام بعد المرحلة الثانية:
1. مارك هيرشي (فريق الإمارات) 7:47:57
2. دييجو أوليسي (فريق الإمارات) +15
3. سيرجيو هيجيتا (فريق الإمارات) +20

فريق الإمارات للدراجات
التشيك
دييجو أوليسي
آخر الأخبار
أستراليا تمزق سلة إسبانيا!
الرياضة
أستراليا تمزق سلة إسبانيا!
اليوم 15:49
محمد بن راشد: المجد لمن يطلبه .. والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها
علوم الدار
محمد بن راشد: المجد لمن يطلبه .. والمراكز الأولى لمن لا يرضى بغيرها
اليوم 15:39
بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!
الرياضة
بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!
اليوم 15:35
جريزمان يطرق أبواب أميركا!
الرياضة
جريزمان يطرق أبواب أميركا!
اليوم 15:30
«يد» مصر تتفوق على المجر
الرياضة
«يد» مصر تتفوق على المجر
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©