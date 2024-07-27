خزانة براينت في المزاد



نيويورك (أ ف ب)



تعرض دار «سوذبيز» خلال مزاد تقيمه في نيويورك الخزانة التي كان النجم الراحل لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين كوبي براينت يستخدمها في غرفة تبديل الملابس التابعة لنادي «لوس أنجلوس ليكرز» قبل مصرعه بحادث عام 2020، وخمّن المنظّمون قيمتها بما بين مليون و1.5 مليون دولار.

وانطلق المزاد الاثنين، ويستمر عبر الإنترنت إلى الثاني من أغسطس، وتُعرض الخزانة منذ الجمعة في مقر دار «سوذبيز» للمزادات في نيويورك.

ووصل السعر المعروض للخزانة إلى 700 ألف دولار، قبل سبعة أيام من انتهاء المزاد.

وذكّرت «سوذبيز» بأن هذه العلبة الخشبية التي تظهر عليها لوحة صغيرة تحمل اسم «براينت» بأحرف كبيرة، شهدت لحظات رمزية في مسيرة اللاعب، ومنها رقمه القياسي البالغ 81 نقطة خلال مباراة عام 2006، أو الاحتفال بنيل لقب الدوري الأميركي للمحترفين عام 2010.

وبعد مقتل براينت عن 41 عاماً بحادث تحطم مروحية في كاليفورنيا في يناير 2020، ارتفعت قيمة مقتنياته الرياضية إلى مستويات قياسية في سوق المزادات، إذ بيع أحد قمصانه مثلاً لقاء 5.8 مليون دولار عام 2023.

ومن بين القطع التي تباع أيضاً خلال هذا المزاد الرياضي القميص الذي ارتداه قائد منتخب الأرجنتين لكرة القدم دييجو مارادونا خلال المباراة ضد بلجيكا في نصف نهائي كأس العالم عام 1986.

وبعد تسجيل مارادونا هدفي الفوز، سلّم قميصه في نهاية المباراة لحارس المرمى البلجيكي جان ماري بفاف الذي ترك له في المقابل قفازاته، وقرر بفاف أخيراً بيع القميص التي خمّنت «سوذبيز» قيمته بما بين 800 ألف دولار و1.2 مليون دولار.

وباعت «سوذبيز» في مايو 2022 لقاء 9.3 مليون دولار القميص الذي ارتداه مارادونا خلال مباراة ربع النهائي من المونديال نفسه ضد إنجلترا، وفازت فيها الأرجنتين يومها بفضل هدفين لمارادونا، سجّل أحدهما بيده، وهو لا تزال إلى اليوم الأغلى سعراً على الإطلاق بين قمصان كرة القدم المباعة في المزادات.