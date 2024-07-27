الصين تفتتح حصاد الذهب في «أولمبياد باريس»

باريس (أ ف ب)

أحرزت الصين الميدالية الذهبية الأولى في النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في باريس، وذلك عبر مسابقة الرماية بفوزها في نهائي بندقية هواء مضغوط 10 أمتار مختلط للفرق على كوريا الجنوبية 16-12 في شاتورو.

وأحرزت الصين الذهبية في النسخة الماضية أيضاً قبل ثلاثة أعوام في طوكيو عبر كيان يانج وهاوران يانج وذلك على حساب الولايات المتحدة، فيما كانت البرونزية من نصيب الثنائي الروسي يوليا كريموفا وسيرجي كامينسكي.

ونجحت في الدفاع عن الذهبية لكن هذه المرة عبر يوتينج هوانج وليهاو شينج اللذين تغلبا في النهائي على الكوريين جيهيون كوم وهاجون بارك.

وكانت كازاخستان صاحبة أول ميدالية في ألعاب باريس 2024 بنيلها في وقت سابق برونزية المسابقة ذاتها بفوزها على ألمانيا 17-5.

ونالت كازاخستان البرونزية بفضل ألكسندرا لو وإسلام ستاباييف اللذين تغلبا في مباراة المركز الثالث على آنا يانسن وماكسيميليان أولبريخ.

ويشكل هذا الفوز مفاجأة إلى حد ما، لاسيما أن يانسن هي المصنفة أولى عالمياً على الصعيد الفردي في هذه الفئة، فيما يحتل أولبريخ المركز التاسع.

أما لي فهي في المركز الثالث والثلاثين وستاباييف في المركز الخامس والتسعين.



