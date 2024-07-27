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الرياضة

جاريدو يشارك في الأولمبياد بعد مرض الكبد و8 جراحات!

جاريدو يشارك في الأولمبياد بعد مرض الكبد و8 جراحات!
27 يوليو 2024 14:17

 
باريس (د ب أ)

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التقى المكسيكي لويس رامون جاريدو، لاعب الريشة الطائرة، باللاعب الصيني الحائز على الميداليتين الذهبيتين لين دان في قرية الألعاب الأولمبية بباريس، مما أعاد إحياء ذكريات رحلته القاسية، منذ أن التقيا آخر مرة في السنوات التي سبقت أولمبياد ريو 2016.
وكان جاريدو يتواجد ضمن أفضل 50 لاعباً في التصنيف العالمي، وتأهل لريو، ولكن بعدها لم يلعب أي مباراة رسمية لمدة أربعة أعوام، بسبب مرض في الكبد، وخضوعه لثماني عمليات جراحية في الركبة.
وقال جاريدو «28 عاماً» للخدمة الإخبارية الأولمبية: «كنت سأخسر حياتي في 2015، أصبت بمرض يسمى انحلال الربيدات، الأمر كان أشبه بأنني سأفقد الكليتين، لم تكن تنتج أي شيء، لذلك كنت أنزف دماً كل يوم».
واضطر جاريدو للانتقال إلى إسبانيا، وعاش مع طبيب متخصص لمدة أربعة أشهر، وبدأ إعادة اكتشاف حبه للريشة الطائرة، ولكن بعد ذلك عانى من أول إصاباته العديدة في الركبة في عام 2018.
وقال: «دمرت ركبتي، دمر كل شيء، العظم المتحرك في رأس الركبة والوتر وأربطة الركبة والغضروفان، لذلك كان الأمر مؤلماً للغاية، ليس جسدياً فقط، ولكن عقلياً أيضاً».
وعلى مدار السنوات الأربع التالية خضع لثماني عمليات جراحية في الركبة.
وأضاف: «فكرت في الاعتزال في 2022، ولكن لم أتمكن من إخراج الحلم الأولمبي من تفكيري، أعرف أنني لن أفوز بميدالية، هذا ليس تشاؤماً أو سلبية، بل هي الحقيقة، ولا يهم من سأواجهه، بالتفكير في العملية كلها، مجرد التواجد هنا بمثابة حلم».

المكسيك
الريشة الطائرة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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