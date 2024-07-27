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الرياضة

الصين تحصد ذهبية الغطس المتزامن للسيدات

الصين تحصد ذهبية الغطس المتزامن للسيدات
27 يوليو 2024 14:42

 
باريس (د ب أ)

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أحرز الثنائي الصيني المكون من تشين يوين وتشانج ياني الميدالية الذهبية، لمسابقة الغطس المتزامن من السلم المتحرك، على ارتفاع ثلاثة أمتار، ضمن منافسات الغطس للسيدات، في أولمبياد باريس 2024.
وهيمنت تشين وتشانج على المنافسات خلال المحاولات الخمس لهما، مع تسجيل أفضل معدل من النقاط على مدار المحاولات الخمس.
وسجلت تشانج وتشين بطلتا العالم ثلاث مرات من قبل 68. 337 نقطة في أول ظهور لهما على الساحة الأولمبية.
وفاز الثنائي الأميركي المكون من سارا باكون وكاسيدي كوك بالميدالية الفضية، بعد تسجيلهما 64. 314 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي البريطاني المؤلف من ياسمين هاربر وسكارلت ماثيو بتسجيلهما 28. 302 نقطة خلال النهائي الذي جرى بمشاركة ثمانية فرق للسيدات.
واستفاد الفريق البريطاني من الخطأ الذي وقع فيه الفريق الأسترالي المؤلف من ماديسون كيني وانابيل سميث، صاحب برونزية أولمبياد 2016، خلال المحاولة الأخيرة، ليحصد الميدالية البرونزية.
وتوجت الصين بست ميداليات ذهبية في أخر سبع نسخ من الأولمبياد في هذا التخصص، وخسرت ميدالية واحدة لمصلحة روسيا في أولمبياد 2000 خلال الظهور الأول للمسابقة.

الصين
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أولمبياد باريس 2024
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