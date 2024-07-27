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الرياضة

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم «بطل اليورو»

أتلتيكو مدريد يقترب من ضم «بطل اليورو»
27 يوليو 2024 14:58

مدريد (د ب أ)
أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني أنه يعتزم التعاقد مع المدافع روبين لونورماند، الفائز مع المنتخب الإسباني ببطولة أمم أوروبا «يورو 2024» من فريق ريال سوسيداد.
وذكر أتلتيكو اليوم أن الناديين توصلا لاتفاق بشأن انتقال اللاعب، والذي سيحدث «في الأيام المقبلة» بعد أن يعود لو نورماند من إجازته التي حصل عليها عقب انتهاء منافسات بطولة اليورو 2024، التي أقيمت في ألمانيا.
ولعب لو نورماند (27 عاماً)، المولود في فرنسا، مع فريق ريال سوسيداد منذ عام 2016 ويمتد تعاقده حتى 2026، وتوج المنتخب الإسباني برابع ألقابه في بطولة أمم أوروبا يوم 14 يوليو في برلين، عقب الفوز على المنتخب الإنجليزي 2-1.


 

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