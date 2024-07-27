جريزمان يطرق أبواب أميركا!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يفكر الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد في عدم استكمال المدة المتبقية من عقده الذي ينتهي في «صيف 2026»، إذ أنه قد يحمل حقائبه ويرحل إلى الدوري الأميركي خلال الأسابيع القادمة.

ويجتذب الدوري الأميركي، كما هو حال الدوري السعودي، العديد من نجوم كرة القدم العالمية، وينشط سوق الانتقالات فيه كل موسم، وربما يجد جريزمان نفسه في طريقه للرحيل عن أوروبا كلها، رغم أن عقده يمتد إلى «صيف 2026»، مع خيار سنة إضافية.

ولم يقدم جريزمان بطل العالم المُتوج مع «الديوك» بمونديال روسيا 2018، كأس أمم أوروبية جيدة، وخيب الآمال هو ومنتخب بلاده، بعد خروجهم من نصف نهائي البطولة، على يد منتخب إسبانيا الذي أحرز اللقب، حيث لعب جريزمان 6 مباريات، ولم يكن حاسماً في أي منها، ولكنه قدم موسماً استثنائياً مع ناديه الإسباني 2023-2024، حيث سجل 24 هدفاً، وصنع 8 أهداف في 48 مباراة، بمختلف المسابقات التي شارك فيها «الأتليتي».

وذكرت صحيفة «ليكيب» أن لوس أنجلوس الأميركي يبدي اهتماماً جاداً بالحصول على خدمات جريزمان، بعد أن نجح في ضم زميليه الفرنسيين السابقين هوجو لوريس حارس المرمى، وأوليفييه جيرو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا.

ويزداد الطلب على جريزمان، الذي أبدى من قبل أكثر من مرة رغبته في اللعب بالدوري الأميركي، وكان إنتر ميامي آخر الساعين إلى التعاقد معه، ليلعب إلى جوار «الأسطورة» ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده في ديسمبر2025، وربما يكون جريزمان البديل المناسب لـ «البرغوث» عند رحيله.

ومن جانبها، ذكرت إذاعة «كادينا سير»، أن إنتر ميامي يحلم بدوره بضم جريزمان «135 مباراة دولية و44 هدفاً»، وقد يدخل منافساً قوياً للوس أنجلوس على إتمام صفقة انتقال «الديك الفرنسي».

بدأ جريزمان، المولود في 21 مارس 1991، مسيرته الاحترافية في ريال سوسيداد من 2009 إلى 2014، ومنه إلى أتلتيكو مدريد 2014-2019، ثم برشلونة حتى 2022، ولكن تخللتها إعارة إلى «الأتليتي»، ثم عودة نهائية لأتلتيكو في «صيف 2022».

ولعب جريزمان لمنتخبات الشباب الفرنسية تحت 19 و20 و21 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول عام 2014.