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الرياضة

بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!

بطل إيطاليا يفقد خاتم زواجه!
27 يوليو 2024 15:35

روما (د ب أ)

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فقد جيانماركو تامبيري، حامل علم إيطاليا خلال مراسم افتتاح أولمبياد باريس 2024، خاتم زواجه خلال الافتتاح. وذكرت وكالة أنباء «أنسا» الإيطالية، أن الخاتم انزلق من يد تامبيري، وسقط في نهر السين، خلال موكب الفرق على هامش حفل الافتتاح. وقدم تامبيري، الذي اشترك في الفوز بالميدالية الذهبية للوثب العالي في أولمبياد طوكيو 2020 مع القطري معتزم برشم، اعتذاره لزوجته تشيارا بونتيمبي. وقال تامبيري: «أنا أسف، أنا أسف للغاية، الكثير من المياه، فقدت الكثير من الوزن في الأشهر الأخيرة، أو ربما الحماس الكبير لما كنا نقوم به، ربما الأمور الثلاثة معاً». وأضاف: «ربما هو فال حسن أن أعود إلى الديار بميدالية ذهبية أكبر

إيطاليا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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