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الرياضة

أستراليا تمزق سلة إسبانيا!

أستراليا تمزق سلة إسبانيا!
27 يوليو 2024 15:49

باريس (أ ف ب)

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بدأت أستراليا صاحبة برونزية طوكيو قبل ثلاثة أعوام في أفضل نتيجة لها، مشوارها في مسابقة كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024 بقوة من خلال فوزها المستحق على إسبانيا بطلة أوروبا والوصيفة الأولمبية ثلاث مرات 92-80 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.
وتدين أستراليا بالفوز إلى ثلاثي «أن بي أيه» جوك لاندايل (28 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة) وجوش جيدي (20 مع 8 متابعات و8 تمريرات حاسمة) ودايسون دانييلز (19 نقطة مع 7 متابعات)، فيما تألق من الجهة الإسبانية لاعب ممفيس جريزليز سانتي ألداما (26 نقطة مع 5 متابعات) وويلي هرنانجوميس (14)، إلا أنهما لم يحظيا بالمساندة الكافية من زملائهما، حيث لم يصل أي منهم إلى حاجز العشر نقاط.
وهيمنت أستراليا على اللقاء منذ البداية ولم تسمح لمنافستها بالتقدم عليها سوى مرة واحدة (56-54 بعد 4 دقائق على بداية الربع الثالث)، منهية الربع الأول بفارق 10 نقاط 31-21 في مواجهة وصل خلالها الفارق بين المنتخبين حتى 14 نقطة.
وتحسن أداء الإسبان وقلصوا الفارق إلى 7 نقاط في نهاية الشوط الأول 42-49 بفضل سلة في الثانية الأخيرة من لورنسو براون، ثم واصلوا صحوتهم في الربع الثالث حتى باتوا على بعد أربع نقاط من الأستراليين 47-51 بعد قرابة دقيقة ونصف على البداية، وصولاً إلى التقدم للمرة الأولى 56-54 بعد قرابة 4 دقائق على بدايته، بفضل ثلاثية من ألداما.
لكن الأستراليين استعادوا زمام المبادرة وابتعدوا مجدداً حتى وصل الفارق إلى 10 نقاط بثلاثية من دايسون دانييلز قبل قرابة دقيقة على نهاية الربع، ثم حددوا وتيرة الربع الأخير، حيث ابتعدوا بفارق 11 نقطة في بدايته (71-60)، حافظوا بعدها على أفضليتهم حتى النهاية رغم المحاولات الإسبانية للعودة، منهيين المواجهة بفارق 12 نقطة 92-80 بعد ثلاثية في الوقت القاتل لدانييلز.

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