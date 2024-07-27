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الرياضة

برشلونة يستبعد 10 نجوم!

برشلونة يستبعد 10 نجوم!
27 يوليو 2024 16:35


أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبدأ برشلونة يوم الأحد معسكره التدريبي في أميركا، استعداداً للموسم الجديد، ويلعب خلاله عدداً من المباريات الودية، أولها أمام ريال مدريد 4 أغسطس المقبل.
واستبعد الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد من الجولة 10 نجوم، بعضهم بسبب الإصابة، والبعض الآخر لمشاركتهم مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة بألمانيا، وعدم عودتهم من إجازاتهم الصيفية، والبعض الثالث لمشاركتهم حالياً مع المنتخب الأولمبي الإسباني في دورة باريس الأولمبية.
ويأتي في مقدمة هؤلاء النجوم، لامين يامال وفيران توريس اللذان رأى المدير الفني تركهما ليستكملا إجازتهما، في حين أنه تصرف بطريقة مغايرة مع الظهير الأيمن الفرنسي جول كوندي، وأصر على أن يقطع إجازته، ويرافق البعثة في الجولة الأميركية، رغم أنه كان مشاركاً أيضاً مع منتخب «الديوك» في «اليورو».
وهناك الثلاثي الشاب، قلبا الدفاع باو كوبارسي وإيريك جارسيا، ومعهما لاعب الوسط فيرمان لوبيز، الذين يشاركون مع المنتخب الإسباني في دورة باريس، بينما هناك 5 نجوم ما زالوا يعانون من الإصابة، ولم يكتمل شفاؤهم، بعد أن اضطر بعضهم إلى الخضوع لعمليات جراحية مختلفة، وهم قلب الدفاع رونالد أراوخو، والظهير بالدي ومتوسط الميدان فرينيكي دي يونج، إلى جانب الثنائي جابي وبيدري.
وكان هانسي فليك بدأ استعدادات الموسم الجديد قبل أسبوع، وشارك فيه باقي اللاعبين، وعدد من لاعبي أكاديمية «لاماسيا»، الذين انبهر فليك بمستوياتهم العالية، وحرص على أن يضم عدداً منهم إلى الجولة الأميركية.

الدوري الإسباني
برشلونة
ريال مدريد
أميركا
هانسي فليك
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