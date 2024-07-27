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الرياضة

فيرستابن الأسرع في «التجربة الثالثة» لسباق بلجيكا

فيرستابن الأسرع في «التجربة الثالثة» لسباق بلجيكا
27 يوليو 2024 17:10


سبا-فرانكفورشان (د ب أ)

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سجل بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن، أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، المقرر إقامته غداً «الأحد»، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1»، ولم يكن هناك الكثير من الإثارة بسبب هطول الأمطار بغزارة.
وسجل سائق فريق ريد بول أسرع زمن للفة على مضمار سبا-فرانكفورشان البالغ طوله 7003 كيلومترات، حيث سجل دقيقتين وثانية و565 جزءاً من الثانية، ليتفوق على الأسترالي أوسكار بياستري، سائق مكلارين، والفرنسي بيير جاسلي، سائق ألبين. وتوقفت التجربة الثالثة مبكراً، عندما اصطدم الكندي لانس سترول، سائق فريق أستون مارتين، في الأجواء الممطرة في قسم «أو روج» السريع.
ويبدو أنه لم يتعرض لأي إصابة، ولكن تم نقله للمركز الطبي كإجراء احترازي.
وتم رفع الأعلام الحمراء، ولكن لم يخرج أي سائق في هذه الأجواء الصعبة، لكن سرعان ما تم رفع الأعلام الحمراء مجدداً، لأنه كان من غير الآمن القيادة.
وحصل السائقون على دقيقتين فقط في النهاية لاختبار الأجواء بإطارات مبللة بالكامل.
ويتوقع أن تؤثر الأجواء على التجربة الرسمية التي تقام في وقت لاحق، ولكن ينتظر أن تتحسن الأجواء في سباق الغد.
وسجل فيرستابن أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى الجمعة، قبل أن يحتل المركز الثالث في التجربة الحرة الثانية خلف ثنائي مكلارين لاندو نوريس «الذي يحمل الجنسيتين البريطانية والبلجيكية»، وبياستري، الفائز بسباق جائزة المجر الكبرى الأسبوع الماضي.
وفشل فيرستابن في تحقيق أي انتصار في آخر ثلاث سباقات، علماً بأن الفريق لم يحقق هذا الموسم الهيمنة، مثلما كان في الموسمين الماضيين.
وفي بلجيكا، من المنتظر أن ينفذ عقوبة التراجع لعشرة مراكز، بعدما تخطى عدد المرات المسموح بها لتغيير المحرك، حيث قام بتغيير وحدة الطاقة للمرة الخامسة.
ويتصدر فيرستابن ترتيب فئة السائق، بفارق 76 نقطة أمام نوريس.

الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
ماكس فيرستابين
بلجيكا
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