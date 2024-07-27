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الرياضة

شفيونتيك تقطع «الخطوة الأولى»

شفيونتيك تقطع «الخطوة الأولى»
27 يوليو 2024 17:13

 
باريس (أ ف ب)

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بلغت البولندية إيجا شفيونتيك، المصنّفة أولى عالمياً، الدور الثاني من مسابقات التنس في أولمبياد باريس، بفوزها على الرومانية إيرينا-كاميليا بيجو 6-2 و7-5.
وتأجل موعد انطلاق العديد من المباريات قرابة ثلاث ساعات جراء هطول الأمطار في العاصمة الفرنسية.
وحصلت البولندية البالغة 23 عاماً، والتي احتفظت هذا العام بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الثالثة توالياً لترفع عدد ألقابها الإجمالية إلى أربعة في رولان جاروس على الملاعب الترابية، على أفضلية اللعب في ملعب فيليب شاترييه المسقوف.
ونجحت شفيونتيك، المتوّجة بخمسة ألقاب كبرى في مسيرتها، في كسر إرسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى التي أنهتها بعد 43 دقيقة، في حين كررت الأمر ذاته في الثانية لتعادل النتيجة 5-5، قبل أن تفوز بالشوطين التاليين فالمجموعة والمباراة.
وتواجه شفيونتيك التي ودّعت أولمبياد طوكيو 2021 من الدور الثاني بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا، في الدور التالي الفائزة من مباراة الفرنسية ديان باري والأرجنتينية ناديا بودوروسكا.
وفي مباراة ثانية على ملعب سوزان لنجلن، فازت الإيطالية جازمين باوليني الرابعة على الرومانية آنا بوجدان 7-5 و6-3.
واحتاجت باوليني، وصيفة النسختين الأخيرتين من رولان جاروس وويمبلدون، إلى 53 دقيقة لإنهاء المجموعة الاولى لمصلحتها، بعدما تخلفت 1-4، قبل أن تفوز بأربعة أشواط توالياً وتتقدم 5-4، لتعادل بوجدان الكفة 5-5، ثم تحسم الإيطالية بفوزها بشوطين توالياً.
وبخلاف الأولى، لم تجد باوليني صعوبة في حسم المجموعة الثانية فتقدمت سريعاً 4-1، ثم 5-3، وختمت بكسر إرسال منافستها بعد 47 دقيقة.
وصعدت باوليني هذا العام إلى المركز الخامس، كأفضل تصنيفٍ في مسيرتها، بعد وصولها توالياً إلى نهائي بطولتي رولان جاروس وويمبلدون على الملاعب العشبية.

إيجا شفيونتيك
التنس
باريس
أولمبياد باريس 2024
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