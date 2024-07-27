العين يتعاقد مع ماتياس سيجوفيا

معتز الشامي (أبوظبي)

تعاقد العين مع ماتياس سيجوفيا «21 عاماً»، قادماً من بوتافوجو البرازيلي، على سبيل الإعارة، لمدة عام، مع خيار شراء عقد اللاعب، وفق تألقه مع «الزعيم».

ويعد سيجوفيا «الصفقة الثالثة» بين الأجانب والمقيمين، بعد مارلون سانتوس وسيكو بابا، وهو أحد أبرز لاعبي الوسط في بوتافوجو، ونظراً لصغر سنه فإنه أصبح مطلوباً في دوريات وأندية عدة، إلا أن العين نجح في إنهاء الاتفاق مع النادي البرازيلي، ليفوز بـ «موهبة المستقبل»، في ظل احتياجات الفريق، لعناصر جاهزة خلال الموسم الجديد الذي يشهد المنافسة على البطولات محلياً وقارياً، فضلاً عن المشاركة في كأس القارات ومونديال 2025، بصفة «الزعيم» بطل آسيا.