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الرياضة

ريال مدريد يقدّم إندريك

ريال مدريد يقدّم إندريك
27 يوليو 2024 18:37

 
مدريد (أ ف ب)

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قدّم ريال مدريد لاعبه البرازيلي «اليافع» إندريك الذي انضمّ إلى صفوف حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بعد التوقيع على عقدٍ لمدة ست سنوات، وذلك في حدثٍ أُقيم في ملعب سانتياجو برنابيو.
والتحق المهاجم الذي أكمل عامه الـ18 الأسبوع الماضي بنادي العاصمة الإسبانية، قادماً من بالميراس البرازيلي، حيث فاز بلقبين للدوري المحلي، إضافة إلى الكأس السوبر.
وسجّل إندريك حضوره الأول على المستوى الدولي مع منتخب البرازيل في سن الـ17 في مواجهة كولومبيا في نوفمبر الفائت، قبل أن يُحرز هدفه الدولي الأول في مباراة الفوز على إنجلترا 1-0 في مارس الماضي.
وكان اللاعب الشاب حاضراً مع منتخب بلاده في كوبا أميركا 2024 في الولايات المتحدة، حيث شارك أساسياً للمرة الأولى في مواجهة ربع النهائي أمام أوروجواي التي خسرتها البرازيل بركلات الترجيح 2-4.
وقال إندريك، خلال تقديمه في ملعب سانتياجو برنابيو «لا أجد كلمات لوصف ما أشعر به؛ لأنني أردت دائماً أن أكون هنا، أردت اللعب لريال مدريد. إنه حلم يتحقّق اليوم».
ويستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني حين يواجه مايوركا في 18 أغسطس المقبل.

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