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الرياضة

وفاة مدرب في «أولمبياد باريس»

وفاة مدرب في «أولمبياد باريس»
27 يوليو 2024 18:39

 
بوبينيي (أ ف ب)

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توفي مدرب منتخب جزر ساموا الأولمبي للملاكمة ليونيل إليكا فاتوبيتو، في القرية الأولمبية الخاصة برياضيي أولمبياد باريس 2024، في سين-سان-دوني، عن 60 عاماً، بعدما تعرض لذبحة قلبية، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام في بوبينيي.
وقدّم الاتحاد الدولي للملاكمة «تعازيه الصادقة للعائلة والأصدقاء والزملاء»، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني.
وقال مصدر في الشرطة إن المدرب كان في غرفته مع أحد الرياضيين، عندما شعر بتوعك.
وعلى الرغم من حصوله على رعاية طبية من قبل خدمات الطوارئ، إلا أنه توفي «لأسباب طبيعية»، حسب ما حددت النيابة العامة، مضيفة أنه لم يتم وضع أي عقبة طبية أو قانونية أمام دفنه.
وأوكل التحقيق إلى الشرطة القضائية في سين-سان-دوني.

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أولمبياد باريس 2024
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