طائرة إيطاليا تُحلق في سماء البرازيل



باريس (د ب أ)



استهل منتخب إيطاليا مشواره في منافسات الكرة الطائرة «رجال» بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالفوز على البرازيل بنتيجة 3-1 في الأشواط.

وحسم المنتخب الإيطالي الشوط الإيطالي لمصلحته بنتيجة 25-21، وتعادل المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني بفوزه 25 -18. وحسمت إيطاليا اللقاء لمصلحتها بالفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 27-25 و25 - 23، لتحقق فوزها الأول في المجموعة الثانية.

وفاز المنتخب الألماني للرجال على نظيره الياباني 3-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وفاز المنتخب الألماني بالشوط الأول بنتيجة 25-17، ولكنه خسر الشوطين الثاني والثالث 23-25 و20-25 على الترتيب، ثم فاز بالشوطين الرابع والخامس 30- 28 و15-12.