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الرياضة

طائرة إيطاليا تُحلق في سماء البرازيل

طائرة إيطاليا تُحلق في سماء البرازيل
27 يوليو 2024 19:04

 
باريس (د ب أ)

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استهل منتخب إيطاليا مشواره في منافسات الكرة الطائرة «رجال» بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالفوز على البرازيل بنتيجة 3-1 في الأشواط.
وحسم المنتخب الإيطالي الشوط الإيطالي لمصلحته بنتيجة 25-21، وتعادل المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني بفوزه 25 -18. وحسمت إيطاليا اللقاء لمصلحتها بالفوز في الشوطين الثالث والرابع بنتيجة 27-25 و25 - 23، لتحقق فوزها الأول في المجموعة الثانية.
وفاز المنتخب الألماني للرجال على نظيره الياباني 3-2 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.
وفاز المنتخب الألماني بالشوط الأول بنتيجة 25-17، ولكنه خسر الشوطين الثاني والثالث 23-25 و20-25 على الترتيب، ثم فاز بالشوطين الرابع والخامس 30- 28 و15-12.

إيطاليا
البرازيل
الكرة الطائرة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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