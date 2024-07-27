إسبانيا إلى ربع النهائي والأرجنتين تستعيد التوازن



باريس (أ ف ب)



باتت إسبانيا، الساعية إلى لقبها الثاني، أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس، بفوزها على الدومينيكان 3-1، فيما استعادت الأرجنتين، البطلة مرتين، توازنها بفوز صعب على العراق بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية.

في المباراة الأولى في بوردو، حققت إسبانيا فوزها الثاني توالياً في المجموعة الثالثة، بعد الأول على أوزبكستان 2-1، وحجزت بطاقتها إلى الدور الثاني.

وكانت إسبانيا، المتوجة باللقب الأولمبي الوحيد على أرضها عام 1992 في برشلونة، البادئة بالتسجيل عبر مهاجم برشلونة فيرمين لوبيز في الدقيقة 24.

وأدركت الدومينيكان التعادل بواسطة ميجل مونتيس دي أوكا (38)، لكنها تلقت ضربة موجعة بطرد مهاجمها وإنتر ميامي الأميركي إيديسون أسكونا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

واستغل الإسبان النقص العددي في الشوط الثاني، وسجلوا هدفين عبر لاعب وسط فياريال أليكس بايينا (55) ومدافع جيرونا ميجل جوتييريس (70).

وفي الثانية في ليون، استعادت الأرجنتين توازنها، بعد خسارتها أمام المغرب 1-2 في الجولة الأولى، بتغلبها على العراق 3-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجل ثياجو ألمادا (14) والبديل لوسيانو جوندو (62) وإيسيكيال فرنانديس (85) أهداف الأرجنتين، وأيمن حسين (45+4) هدف العراق الذي مني بخسارته الأولى، بعدما تغلب على أوكرانيا 2-1.

وأجرى مدرب الأرجنتين خافيير ماسكيرانو تغييراً واحداً على تشكيلة بإشراكه إيسيكيال فرنانديس مكان كيفين سينيون، فيما قام مدرب العراق راضي شنيشل بتبديلين بإشراكه علي جاسم المنتقل حديثاً إلى كومو الصاعد إلى الدرجة الأولى في إيطاليا ونهاد محمد مكان وحسين علي ومنتظر محمد.

وافتتح ألمادا التسجيل بتسديدة «على الطاير» بيمناه من مسافة قريبة إثر تلقيه كرة من بطن مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي خوليان ألفاريز، أسكنها على يمين الحارس حسين حسن (14).

وأدرك العراق التعادل بضربة رأسية لقائده أيمن حسين من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية لأحمد حسن مكنزي، أسكنها على يسار الحارس رولي خيرونيمو (45+4).

وأعاد جوندو التقدم إلى الأرجنتين بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان هيسي، برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية للبديل الآخر كيفين سينيون (62).

وكاد البديل الآخر خوليانو سيميوني، نجل دييجو مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، يوجه الضربة القاضية للعراق بانفراد صده الحارس (77)، قبل أن يفعلها فرنانديز بتسديدة ذكية رائعة بيسراه من خارج المنطقة، من تمريرة أفاريز أسكنها على يمين الحارس (85).