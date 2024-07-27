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الرياضة

بازادزه: قتلوني مرة أخرى!

بازادزه: قتلوني مرة أخرى!
27 يوليو 2024 20:18

باريس (أ ف ب)

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اعترض الجورجي ساندرو بازادزه، المصنف أوّل عالمياً، بشدّة على خسارته المفاجئة أمام المصري محمد عامر 15-14 في ثمن نهائي مسابقة المبارزة لسلاح الحسام في الفردي في أولمبياد باريس.
ورفض بازادزه بداية مغادرة الحلبة، وبقي 5 دقائق احتجاجاً على خسارته، حيث شعر بالظلم في اللمسة الأخيرة من عامر.
وهاجم بازادزه في المنطقة الإعلامية المختلطة الحكام بغضب شديد، بعدما فشل في بلوغ ربع النهائي، قائلاً «لقد كنت المصنف أوّل عالمياً في السنوات الثلاث الماضية، وكما حدث في طوكيو، قتلني الحكام للمرة الثانية، في طوكيو، دمّروا حياتي، كنت قد أوقفت مسيرتي تقريباً وعدت للتحضير للألعاب الأولمبية، لقد قتلوني مرة أخرى».
وتابع المبارز الجورجي الذي يتدرّب في فرنسا «مسيرتي انتهت، كيف يمكنني العودة، عندما يقتلني الحكام طوال الوقت».
وحاول زميله في الفريق الفرنسي بولاد أبيتي تهدئته في أسفل الحلبة وفي المنطقة الإعلامية المختلطة، من دون أن ينجح بذلك.
وتقدّم محمد عامر 8-2، بعد بداية كارثية من بازادزه الذي عاد إلى أجواء اللقاء وتمكن من معادلة النتيجة، قبل أن تنتهي المباراة باللمسة الحاسمة التي أضاعها بازادزه بقرار اعتبره مثيراً للجدل من الحكمة الإسبانية فانيسا تشيشون.
وأضاف «لقد تدرّبت لمدّة 21 عاماً من أجل ذلك، وعاملتني الحكمة وكأنني لا أحد عندما طلبت منها شرح قرارها لي».
وأردف «يمكن للجميع مشاهدة الفيديو، أنا لست طفلاً، وأستطيع أن أفهم هذه الرياضة، وعندما تشاهد الفيديو، ويمكنك أن تقول لي إنني مخطئ».
في طوكيو في نصف النهائي، خسر بـ 15 لمسة مقابل 13 أمام المجري أرون سيلاجي، قبل أن تفلت منه الميدالية البرونزية أمام الكوري الجنوبي تشونج-هوان كيم.
ولم يحالف الحظ المصري عامر بعد الأداء الرائع الذي قدّمه أمام بازادزه، فخسر في ربع النهائي أمام الإيطالي لويجي ساميلي، صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو، بنتيجة 13-15.

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