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الرياضة

ميدالية عربية في «الحسام»

ميدالية عربية في «الحسام»
27 يوليو 2024 20:52

 
باريس (أ ف ب)

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ضمن العرب فضية على الأقل بمسابقة الحسام في رياضة المبارزة، بعد بلوغ المصري زياد السيسي الدور نصف النهائي، حيث يتواجه مع التونسي فارس فرجاني، ضمن أولمبياد باريس 2024.
في قاعة القصر الكبير «جران باليه»، تغلّب السيسي «29 عاماً» في دور الـ32 على الأرجنتيني باسكوال ماريا دي تيا 15-11، ثم الأميركي ميتشل شارون 15-13 في دور الـ16 والألماني ماتياس سابو 15-14 في ربع النهائي.
والسيسي متزوّج من نورهان جوهر المصنفة ثانية عالمياً في رياضة الاسكواش، تواجدت بين الحضور، وبكت بعد انتصاراته، فيما هتف الجمهور المصري «زيزو، زيزو».
فيما فاز فرجاني البالغ 27 عاماً، والمقيم في نيويورك على الكوري الجنوبي بونجيل جو 15-8، والمجري تشاناد جيميشي 15-14، والصيني تشنبنج شن 15-14.
وفي نصف النهائي الثاني، يلتقي الإيطالي لويجي ساميلي والكوري الجنوبي سانجوك أوه.

المبارزة
مصر
تونس
باريس
أولمبياد باريس 2024
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