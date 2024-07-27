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الرياضة

مصر تطيح أوزبكستان

مصر تطيح أوزبكستان
27 يوليو 2024 21:13

 
باريس (د ب أ)

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حقق منتخب مصر فوزه الأول في منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، بتغلبه على أوزبكستان بهدف أحرزه أحمد نبيل كوكا في الدقيقة 11.
ورفع «الفراعنة» رصيده إلى أربع نقاط، بعد تعادله 1-1 مع الدومينيكان في الجولة الأولى، أما أوزبكستان فقد بقى في ذيل المجموعة الثالثة بدون رصيد، بعد خسارته الثانية، ليودع المنافسات من الدور الأول.
وكان المنتخب الأوزبكي خسر مباراته الأولى أمام إسبانيا بهدفين لهدف، ويخوض منتخب مصر اختباراً صعباً في الجولة الثالثة أمام إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب الإسباني ضمن تأهله، باعتلاء صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، بعد فوزه 3-1 على الدومينيكان، أما أوزبكستان يلتقي مع الدومينيكان يوم الثلاثاء في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة له، بينما يأمل الدومينيكان في تحقيق فوز ينافس به على انتزاع بطاقة التأهل الثانية للدور الثاني.

مصر
أوزبكستان
إسبانيا
الدومينيكان
باريس
أولمبياد باريس 2024
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