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الرياضة

فرجاني يلامس «الذهب» في «المبارزة»

فرجاني يلامس «الذهب» في «المبارزة»
27 يوليو 2024 22:56

باريس (أ ف ب)

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ضمن التونسي فارس فرجاني ميدالية فضية على الأقل، بمسابقة الحسام في رياضة المبارزة، بعد بلوغه المباراة النهائية، ضمن أولمبياد باريس 2024.
في قاعة القصر الكبير «جران باليه»، تفوّق فرجاني (27 عاماً)، المصنف الثالث عشر، في نصف النهائي على المصنّف الأوّل المصري زياد السيسي «29 عاماً» 15-11 الذي سيخوض مباراة تحديد الميدالية البرونزية.
وفرجاني من عائلة ضالعة كلها في المبارزة، شقيقه محمد أيوب شارك في سلاح الشيش في ريو 2016، وشقيقه الآخر أحمد نافس في فئة الحسام في كؤوس للعالم عدة، أما والده صلاح فكان حكماً دولياً في المبارزة، كما شاركت والدته وأعمامه وأبناء عمه في منافسات رياضية على مختلف الأصعدة.
عن سبب حبّه للمبارزة، يقول فرجاني وهو حكم مرخّص في الولايات المتحدة «لماذا أحبّ المبارزة؟، كل عائلتي في المبارزة، هي مثل الماء بالنسبة لي».
حلّ في المركز 25 في أولمبياد ريو 2016 والـ22 في طوكيو صيف 2021.
تقدّم فرجاني 3-0 ثم قلص السيسي الفارق إلى 1-3، بعد تأخره 1-4، حاول السيسي تعديل تكتيكه، لكن التونسي أبقى على فارق النقاط الثلاث (5-2)، لجأ فرجاني إلى الدفاع (6-2)، وأجبر السيسي على التقدّم أكثر لتقليص الهوة (3-6).
لكن فرجاني حافظ على هدوئه وتقدّمه 8-3، ثم 10-4، استمر السيناريو بهجوم مصري، واقتناص نقاط من فرجاني الذي اقترب من حسم المباراة 13-5.
باتت المهمة شبه مستحيلة أمام السيسي الذي تخلّف 5-14، خطف ست نقاط متتالية مقلّصاً الفارق إلى 11-14، لكن التونسي حسم المباراة 15-11 وبلغ النهائي.
وكان فرجاني، المقيم في نيويورك، فاز على الكوري الجنوبي بونجيل جو 15-8، والمجري تشاناد جيميشي 15-14، والصيني تشنبنج شن 15-14 مقلصاً الفارق من 11-14 في مواجهة اعتبرها «الأصعب في حياته».
بدوره، فاز السيسي ثالث بطولة العالم 2023 وخامس أولمبياد طوكيو في حسام الفرق، في دور الـ32 على الأرجنتيني باسكوال ماريا دي تيا 15-11، ثم الأميركي ميتشل شارون 15-13 في دور الـ16 والألماني ماتياس سابو 15-14 في ربع النهائي.
والسيسي المولود في الإسكندرية مقيم في الولايات المتحدة أيضاً ومتزوّج من نورهان جوهر المصنفة ثانية عالمياً في رياضة الاسكواش.
بدأ المهندس الميكانيكي مشواره في كرة السلة مثل والده علي الدولي السابق، لكن والدته شجعته على ممارسة رياضة فردية.
مثله الأعلى علاء الدين أبو القاسم حامل فضية الشيش في أولمبياد 2012.

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