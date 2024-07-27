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الرياضة

فرنسا تصطاد ذهبية «الرجبي السباعي»

فرنسا تصطاد ذهبية «الرجبي السباعي»
27 يوليو 2024 23:01

 
باريس (أ ف ب)

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أحرزت فرنسا المضيفة أول ميدالية ذهبية لها في دورة الألعاب الأولمبية بفوزها بمسابقة الرجبي السباعي للرجال على حساب فيجي 28-7 على ملعب «استاد دو فرانس» في سان دوني.
وافتتح رفاق النجم أنطوان دوبون رصيد البلد المضيف بالمعدن الأصفر، وحققوا إنجازاً تمثّل في كسب أول ميدالية أولمبية للرجبي الفرنسي في فترة ما بعد الحرب.
واعتمد المنتخب الفرنسي على دعم جماهيره للتغلب على منتخب فيجي الذي لم يذق طعم الخسارة، منذ إدراج الرجبي السباعي في الألعاب الأولمبية عام 2016، وثار لخسارته أمامه 12-19 في دور المجموعات.
وتغلب المنتخب الفرنسي على جنوب أفريقيا 19-5 في الدور نصف النهائي، فيما فازت فيجي على أستراليا 31-7 في مباراة نصف النهائي الثانية.
ورفعت فرنسا رصيدها إلى ثلاث ميداليات حتى الآن، بعد إحراز لاعب الجودو لوكا مخيدزه فضية وزن ما دون 60 كلج، وشيرين بوكلي برونزية وزن ما دون 48 كلج في المسابقة ذاتها.
وعادت البرونزية إلى جنوب أفريقيا بتغلبها على أستراليا 26-19.

فرنسا
الرجبي
باريس
أولمبياد باريس 2024
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