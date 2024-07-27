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الرياضة

تيتموس.. «الذهبية الثالثة»

تيتموس.. «الذهبية الثالثة»
27 يوليو 2024 23:40

 
باريس (أ ف ب)

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احتفظت الأسترالية أريارن تيتموس، حاملة الرقم القياسي العالمي، بذهبية سباق 400 متر حرة بعد تفوّقها في أولمبياد باريس 2024 على الكندية الشابة سامر ماكنتوش وغريمتها الأميركية كايتي ليديكي.
وسجّلت الأسترالية البالغة 23 عاماً زمناً 3:57:49 دقيقة، متقدمة بفارق 0:88 ثانية على ابنة الـ17 ربيعاً ماكنتوش، فيما حلت ليديكي ثالثة ونالت البرونزية، بعدما تخلفت بفارق 3:37 ثانية خلف غريمتها الأسترالية.
وانتظر الجميع هذه المواجهة بين تيتموس وغريمتها الأميركية البالغة 27 عاماً والفائزة بذهبية هذا السباق خلال أولمبياد ريو 2016، قبل أن تكتفي بالفضية صيف 2021 في طوكيو، بعدما حلت ثانية خلف الأسترالية.
ورفعت تيتموس رصيدها من الذهب الأولمبي إلى ثلاث ميداليات، بعدما فازت في طوكيو بسباق 200 متر حرة أيضاً، رافعة رصيدها الإجمالي إلى خمس ميداليات (فازت بفضية 800 حرة وبرونزية التتابع 4 مرات 200 م حرة في طوكيو).
ومن جهتها، رفعت ليديكي الذي تشارك للمرة الرابعة في الأولمبياد، رصيدها إلى 11 ميدالية، بينها سبع ذهبيات و3 فضيات، إضافة إلى البرونزية التي نالتها في أحواض باريس حيث أحرزت ماكنتوش ميداليتها الأولمبية الأولى في مشاركتها الثانية بعد طوكيو حين أصبحت أصغر رياضية كندية في تاريخ الألعاب وفي جميع الرياضات وليس السباحة فقط.
ورغم أنها لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، تملك ماكنتوش في رصيدها أربعة ألقاب عالمية في سباقي 200 متر فراشة و400 متر متنوعة أحرزتها في مونديالي بودابست 2022 وفوكووكا عام 2023.
وفي مايو الماضي، حطّمت رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر متنوعة، قبل أسابيع قليلة من الألعاب الأولمبية.

 

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