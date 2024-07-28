دريسل يصطاد «الميدالية الثامنة»

باريس (أ ف ب)



أحرزت الولايات المتحدة ذهبية سباق التتابع 4 في 100 متر حرة للرجال في أولمبياد باريس 2024، لينال نجمها كايليب دريسل لقبه الأولمبي الثامن على الصعيد الشخصي.

وبفضل جاك أليكسي وكريس جوليانو وهانتر أرمسترونج ودريسل، احتفظ الأميركيون بذهبية السباق الذي أحرزوه في طوكيو قبل ثلاثة أعوام، بعدما تفوقوا على أستراليا وإيطاليا اللتين نالتا الفضية والبرونزية توالياً.

وسجل الأميركيون 3:09:28 دقيقة، متقدمين بفارق 1:07 ثانية على أستراليا و1:42 ثانية على إيطاليا التي كانت وصيفة البطلة قبل ثلاثة أعوام في طوكيو مباشرة أمام أستراليا بالذات.

وأكدت الولايات المتحدة سيطرتها على هذا السباق الذي أحرزت لقبه 11 مرة من أصل 15 نسخة أدرج فيها.

وعلى الصعيد الشخصي، عزز دريسل رصيده بعدما أضاف ابن الـ27 عاماً هذه الذهبية إلى ألقابه السبعة التي أحرزها في ريو 2016 (ذهبيتان في التتابع 4 في 100 متر حرة و4 في 100 متر متنوعة) وطوكيو (50 متر حرة و100 متر حرة و100 متر فراشة و4 في 100 متر حرة و4 في 100 متر متنوعة).