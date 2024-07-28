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الرياضة

بوصيان: إنجاز الفرجاني جاء في مرحلة صعبة

بوصيان: إنجاز الفرجاني جاء في مرحلة صعبة
28 يوليو 2024 08:36

باريس (د ب أ)

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تقدم محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية بالتهنئة إلى الشعب التونسي، بعد تتويج فارس الفرجاني بالميدالية الفضية في منافسات المبارزة بسلاح السابر للرجال، ليهدي العرب أول إنجاز في أولمبياد باريس 2024. 
وأكد بوصيان أن «إنجاز الفرجاني جاء تزامناً مع المرحلة الصعبة التي تمر بها تونس، لكن بلدنا قوي ويستطيع النهوض». 
وأضاف «ليس هناك مفاجآت كما يدعي البعض، لكن هناك تضحيات كبيرة من الرياضيين والفنيين ومن الدولة التونسية، ورغم الظروف الصعبة لكن لدينا مواهب حقيقية يحركها حب الوطن، وهي قادرة على صنع الفارق والقتال حتى الرمق الأخير».
وقال «على سبيل المثال فإن فارس الفرجاني يشارك في رياضة لم يحقق فيها العرب نجاحات كبرى في الماضي، لكنه حقق الميدالية الفضية وننتظر المزيد من الميداليات في أولمبياد باريس بإذن الله».

تونس
المبارزة
باريس
أولمبياد باريس 2024
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