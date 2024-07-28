نادال يشعر بالحيرة في «القرار الذكي»!

باريس (د ب أ)



لا يزال النجم الإسباني المخضرم رافاييل نادال، غير متأكد عما إذا كان يشارك في منافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس من عدمه.

وقال نادال بعد أن لعب مع مواطنه كارلوس ألكاراز ليفوزا بمباراة الزوجي في الدور الأول بالدورة الأولمبية إنه يريد «اتخاذ القرار الأكثر ذكاء للحصول على أفضل الفرص لإحضار ميدالية إلى الوطن».

ومن المقرر أن يستهل نادال مسيرته في منافسات الفردي، حينما يلعب ضد المجري مارتون فوكسوفيتش «الأحد».

وصرح نادال «لا أعرف ما سيحدث، لا أعرف ما إذا كنت سألعب أم لا»، مشيراً إلى أنه يريد التشاور مع فريقه قبل معرفة ما يجب فعله.

وفاز نادال وألكاراز بأول مباراة يلعبان فيها معاً فريقاً زوجياً، حيث أقصيا الأرجنتينيين ماكسيمو جونزاليس وأندريس مولتيني بنتيجة 7 -6، 6-4، ولم يوضح نادال «38 عاماً» ما إذا كانت الألعاب الأولمبية الصيفية ستكون الحدث الأخير في مسيرته مع اللعبة البيضاء، رغم وجود الكثير من التكهنات بأنها ستكون كذلك، لاسيما في ظل معاناته من عدة إصابات في الفترة الأخيرة.

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الألعاب الأولمبية يمكن أن تكون آخر ظهور له قبل الاعتزال، أجاب نادال: «لم أقل ذلك أبداً، لا أعرف، لم أتخذ أي قرار بقول أي شيء».

وبدأت مشاركة نادال في أولمبياد 2024 في الواقع قبل ليلة واحدة، عندما كان أحد حاملي الشعلة الأولمبية خلال حفل الافتتاح في مفاجأة من العيار الثقيل.