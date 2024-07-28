زياد السيسي: تمنيت تحقيق أمنية والدي قبل وفاته

باريس (د ب أ)



أعرب المصري زياد السيسي عن أسفه، بعد فشله في حصد الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وأهدر السيسي فرصة حصد الميدالية البرونزية، بعد خسارته أمام الإيطالي لويجي ساميلي بنتيجة 12-15.

وظهر السيسي متأثراً بشدة بعد الهزيمة، وقال في تصريحات صحفية «كنت أحلم بحصد ميدالية، لكن للأسف لم أوفق، كانت تتبقى لي خطوة واحدة، لكن قدر الله وما شاء فعل».

وأضاف اللاعب الذي كان يرتدي قميصاً يحمل صورة والده الراحل وبدا عليه التأثر الشديد «سأتخطى ما حدث، وسأركز على الفوز بميدالية في منافسات الفرق مع منتخب مصر بعد أيام قليلة».

وقال «كنت أحاول التركيز، لكني عانيت من التشتت، هذه المرة الأولى التي أصل فيه لهذه المحطة، وكنت أرغب في تحقيق الأمنية التي كان يحلم بها والدي قبل وفاته».

وأوضح «فزت ببطولة العالم، لكن لكني لم أنجح في تحقيق حلمي الأساسي المتمثل في الفوز بميدالية أولمبية».

وختم بالقول «كنت أتمنى أن أمنح دفعة قوية لزملائي في البعثة المصرية، لكن لم أنجح، ولدينا العديد من اللاعبين القادرين على الذهاب إلى أبعد مدى في الأولمبياد والصعود لمنصة التتويج».