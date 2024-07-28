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الرياضة

دميكليس يستقيل من ريفر بليت الأرجنتيني

دميكليس يستقيل من ريفر بليت الأرجنتيني
28 يوليو 2024 09:56

بوينس أيرس (رويترز)

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قال ريفر بليت الأرجنتيني لكرة القدم إن مدربه مارتن دميكليس استقال من منصبه، بعد عام ونصف من تعيينه على رأس الجهاز الفني للنادي. بسبب سوء النتائج.
وقال النادي صاحب الشعبية الكبيرة في بلاده عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «نتيجة للقرار الذي اتخذ بالاتفاق مع الإدارة العليا للنادي ترك مارتن دميكليس منصبه كمدرب للفريق الأول للنادي».
وفريقا ريفر بليت وبوكا جونيورز هما الأكثر شعبية على مستوى الأرجنتين.
وقال ريفر بليت إن دميكليس (43 عاماً) سيقود تدريب الفريق لآخر مرة في المباراة أمام الضيف سارمينتو في الدوري المحلي في وقت لاحق من اليوم.
وكان دميكليس تولى تدريب ريفر بليت خلفا لمارسيلو جاياردو في 2022 بعد استقالة الأخير عقب مسبرة طويلة مع النادي استمرت لنحو تسع سنوات توج خلالها مع الفريق بمعظم الألقاب التي حصدها النادي طوال تاريخه.
وخلال 18 شهراً تحت قيادة دميكليس فاز ريفر بليت بثلاثة ألقاب.
وفي الموسم الحالي، فاز ريفر بليت مرة واحدة في آخر خمس مباريات وحالياً يتصدر الترتيب برصيد 27 نقطة بعد 14 جولة، بينما تقول وسائل إعلام محلية إن جمهور النادي غير سعيد بالنتائج.
وأضاف النادي: «يوجه ريفر بليت الشكر إلى دميكليس على مهنيته العالية والتزامه واحترامه لقميص نادينا وعلى الألقاب الثلاثة التي فزنا بها تحت قيادته».

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