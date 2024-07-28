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الرياضة

إنريكي يقتل حلم سكرينيار في «حديقة الأمراء»!

إنريكي يقتل حلم سكرينيار في «حديقة الأمراء»!
28 يوليو 2024 11:15

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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لا يزال باريس سان جيرمان، يعاني من صعوبات وتعقيدات، فيما يتعلق بالصفقات الجديدة هذا الصيف، رغم أنه ينشط منذ بداية فتح سوق الانتقالات «الميركاتو»، لتلبية احتياجاته من اللاعبين في مختلف المراكز، غير أنه لم ينجح حتى الآن، في إقناع أي من النجوم في التوقيع له.
ولم تمنع هذه الصعوبات باريس من مواصلة حملة «التنقية» التي يجريها على قائمته للموسم الجديد، والتي نتج عنها رحيل عدد من النجوم مثل كيلور نافاس، وألكسندر ليتلييه، وسرجيو ريكو، ولافين كورزاوا، والأخير فتح له موناكو أبوابه.
وتدخل الإسباني لويس إنريكي المدير الفني شخصياً، من أجل إجبار أحد نجوم الخط الخلفي على الرحيل، وهو قلب الدفاع السلوفاكي ميلان سكرينيار «29 عاماً» الذي تكررت إصاباته في الموسم المنتهي، وأبلغه إنريكي أنه لن يعتمد على جهوده في الموسم الجديد.
ومن المنتظر أن تجرى عمليات رحيل أخرى، خلال الأيام المقبلة، وتشمل ريناتو سانشيز، ومانويل أوجارتي، حيث يتوجه الأول إلى بنفيكا البرتغالي، بينما يشد الثاني الرحال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووصل سكرينيار وصل إلى سان جيرمان، في الصيف الماضي، ولكن موسمه الأول لم يكن هادئاً، وإنما عانى من صعوبات بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأشهر عدة، وعاد من الإصابة مع اقتراب الموسم من نهايته، ولكنه فقد مكانه أساسياً في الفريق، رغم أنه قدم مع منتخب بلاده كأس أمم أوروبية جيدة، إلا أن وجهة نظر إنريكي بشأنه لم تتغير.
وذكرت شبكة «سبورتس زون»، أن إنريكي المدير الفني السابق لمنتخب «لاروخا» وبرشلونة، سيتحدث إلى اللاعب بمجرد عودته من أجازته الصيفية، ليبلغه رسمياً بأنه لن يعتمد عليه في الموسم الجديد، وهو قرار لا يتناسب مع طموحات سكرينيار الذي أعلن قبل أيام رغبته في البقاء في «حديقة الأمراء».
بدأ ميلان سكرينيار المولود في 11 فبراير 1995، مسيرته الاحترافية عام 2012 مع جيلينا حتى 2016، ومنه إلى سامبدوريا الإيطالي موسم 2016- 2017، وبعدها انتقل إلى إنتر ميلان حتى 2023، واستقر به المقام في سان جيرمان عام 2023 وحتى الآن.
ولعب سكرينيار لمنتخبات الشباب السلوفاكية تحت 17 و18 و19و21 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول عام 2016.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
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