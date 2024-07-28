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الرياضة

28.6 مليون أميركي يتابعون حفل افتتاح «أولمبياد باريس»

28.6 مليون أميركي يتابعون حفل افتتاح «أولمبياد باريس»
28 يوليو 2024 11:41

 
باريس (رويترز)

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أظهرت بيانات أولية نشرتها إن.بي.سي يونيفرسال التابعة لمؤسسة كومكاست، أن حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس اجتذب 28.6 مليون مشاهد أميركي.
وقالت الشركة إن هذه هي أعلى نسبة مشاهدة يحظى بها انطلاق دورة ألعاب صيفية منذ أولمبياد لندن 2012.
وخلال حفل الافتتاح يوم الجمعة الماضي، حمل موكب قوارب الوفود الرياضية عبر نهر السين مروراً بمعالم باريس، وشهد الحفل أول أداء علني للمغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون منذ سنوات.
ويعد هذا حدثاً تلفزيونياً مهماً بالنسبة لإن.بي.سي يونيفرسال التي دفعت 7.65 مليار دولار، لتمديد حصولها على حقوق بث الألعاب الأولمبية في الولايات المتحدة حتى 2032.
وصفقة إن.بي.سي يونيفرسال الخاصة بحقوق بث الألعاب الأولمبية هي الأضخم في العالم أيضاً.
واجتذب حفل افتتاح أولمبياد طوكيو قبل ثلاثة أعوام 17 مليون مشاهد.
وواجه المشاهد الأميركي تحدياً كبيراً في دورة ألعاب طوكيو، وكذلك ألعاب بكين الشتوية 2022، بسبب فارق التوقيت الكبير بالإضافة إلى تأثيرات جائحة «كوفيد-19».

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أولمبياد باريس 2024
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