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الرياضة

دبا الحصن يتعادل مع الشحانية

دبا الحصن يتعادل مع الشحانية
28 يوليو 2024 12:00

 
‏فيصل النقبي (أبوظبي)

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تعادل دبا الحصن مع الشحانية القطري من دون أهداف، في «الودية الثالثة» التي يخوضها الفريق استعداداً للموسم الجديد.
‏وجاءت التجربة مفيدة وقوية لدبا الحصن، تحت قيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي، حيث استفاد منها في إشراك العديد من اللاعبين الأجانب والمقيمين للوقوف على مستوياتهم.
‏‏وسبق أن خاض دبا الحصن «وديتين» في المعسكر الحالي بتركيا، حيث فاز في الأولى على أحد الفرق التركية، وتعادل سلبياً في الثانية مع فريق من جنوب أفريقيا.
‏وتبقت مباراة للفريق في المعسكر الخارجي، قبل العودة إلى الإمارات، لبدء الفترة الثالثة من الإعداد، وتشمل بعض المباريات الودية أمام فرق الدولة المختلفة.
‏وأكد أحمد عمر النقبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، مشرف الفريق، استفادة اللاعبين والجهاز الفني من التجربة القوية أمام أحدى الفرق القطرية المعروفة، حيث قدم اللاعبون مستوى جيداً، موضحاً أن النتائج لا تهم حالياً، لأن المهم هو الإعداد الجيد، حتى يحقق دبا الحصن أهدافه كاملة في الموسم المقبل.

الإمارات
دبا الحصن
دوري أدنوك للمحترفين
كايو زاناردي
تركيا
قطر
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