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الرياضة

«قطبا مانشستر» يخسران أمام ميلان وأرسنال

«قطبا مانشستر» يخسران أمام ميلان وأرسنال
28 يوليو 2024 11:55

 
نيويورك (أ ف ب)

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تغلب ميلان الإيطالي على مانشستر سيتي الإنجليزي 3-2، وأرسنال الإنجليزي على مواطنه مانشستر يونايتد 2-1، خلال جولة هذه الأندية في الولايات المتحدة، استعداداً للموسم الكروي الجديد.
في المباراة الأولى في نيويورك، افتتح المهاجم النرويجي العملاق إرلينج هالاند التسجيل لـ «السيتي» بطل إنجلترا الموسم الماضي للمرة الرابعة توالياً «19»، لكن لورنتسو كولومبو أدرك التعادل لميلان، بقيادة مدربه الجديد البرتغالي باولو فونسيكا «30»، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدف التقدم بعدها بأربع دقائق.
نجح «السيتي» في إدراك التعادل، بواسطة جيمس ماكاتي، بكرة رأسية، مستغلاً تمريرة عرضية «55»، لكن الكلمة الأخيرة كانت لميلان الذي سجل له ماركو ناستي هدف الفوز «78».
والخسارة هي الثانية لـ «السيتي» في جولته الأميركية، بعد الأولى أمام سلتيك الأسكتلندي 3-4 الثلاثاء الماضي.
وفي لوس أنجلوس، تقدم مانشستر يونايتد، بواسطة مهاجمه الدنماركي الدولي راسموس هويلوند، بعد مرور 10 دقائق، لكن الأخير تعرض لإصابة عضلية، بعدها بثلاث دقائق، ولم يكمل المباراة.
أدرك أرسنال التعادل، بواسطة مهاجمه البرازيلي جابريال جيسوس من مسافة قريبة «26».
وتعرض لاعب آخر من مانشستر يونايتد، هو مدافعه الشاب الفرنسي ليني يورو المنتقل إليه حديثاً من ليل قبل أسبوعين في صفقة بلغت 62 مليون يورو، للإصابة في كاحله خلال الشوط الأول، ولم يكمل المباراة بدوره.
ونجح البرازيلي الآخر جابريال مارتينيلي الذي شارك في الشوط الثاني في حسم النتيجة لمصلحة فريق شمال لندن قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.
وعلى الرغم من انتهاء المباراة بفوز أرسنال، خاض الفريقان ركلات الترجيح بحسب الاتفاق المبرم مع الجهة المنظمة، وانتهت الحصة بفوز مانشستر يونايتد 4-3.
وفي مباراة ثالثة، مني تشيلسي الإنجليزي بهزيمة ثقيلة أمام سلتيك 1-4.
وسجل مات أورايلي «19»، والياباني كيوجو فوروهاشي «33»، والهندوراسي لويس بالما «76»، ومايكل جونستون «79» أهداف سلتيك، والفرنسي كريستوفر نكونكو «89 من ركلة جزاء» هدف تشيلسي، وكان تشيلسي تعادل مع مواطنه ريكسهام 2-2 قبل أيام.

أميركا
مانشستر سيتي
مانشستر يونايتد
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