«المنشطات» توقف ملاكمة نيجيرية



باريس (أ ف ب)



أوقفت الملاكمة النيجيرية سينثيا تيميتايو أوجونسيميلور عن المشاركة في أولمبياد باريس، بسبب انتهاكها قواعد مكافحة المنشطات، وفقاً لما أفادت الوكالة الدولية للاختبارات «أي تي أيه».

وأعلنت الوكالة التي تعمل تحت غطاء الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» في بيان، أن العينة التي تم أخذها من الملاكمة «أظهرت وجود نتائج تحليلية سلبية للمادة المحظورة المحددة فوروسيميد».

وتابعت أن مادة فوروسيميد مصنفة ضمن «مدرات البول وإخفاء مواد» من قبل الوكالة العالمية.

تم أخذ العينة في باريس، قبل يوم من حفل الافتتاح، وأبلغ عنها مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وقالت الوكالة: «تم إبلاغ الرياضية بالقضية وإيقافها موقتاً، حتى حل الأمر، وهذا يعني أن الرياضية ممنوعة من المنافسة أو التدريب أو التدرب أو المشاركة في أي نشاط خلال دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024».

ويحق للملاكمة أوجونسيميلور «22 عاماً» الطعن بالقرار أمام أمام محكمة التحكيم الرياضية - قسم مكافحة المنشطات، كما يمكنها طلب تحليل العينة «باء».

وكان من المقرر أن تستهل الملاكمة النيجيرية مغامرتها الأولمبية ضمن منافسات فئة ما دون 60 كلج الاثنين.

وباتت أوجونسيميلور ثالث حالة تنشط في النسخة الحالية الأولمبية، حيث أعلنت «آي تي أيه» أن لاعب الجودو العراقي سجاد غانم ثبت تعاطيه للمنشطات المحظورة، كما أثبتت اختبارات لاعبة الكرة الطائرة الدومينيكية ليزفيل إيف ميخيا تعاطيها لمادة فوروسيميد.