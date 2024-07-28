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الرياضة

«تلوث السين» يلغي تدريبات «الترايثلون»!

«تلوث السين» يلغي تدريبات «الترايثلون»!
28 يوليو 2024 12:13

باريس (أ ف ب)
تسببت نسبة التلوث في نهر السين بإلغاء الحصة التمرينية الأولى لمسابقة الترايثلون في أولمبياد باريس 2024، وذلك وفق ما أعلن المنظمون اليوم.
وبعد اجتماع «حول جودة المياه وإجراء الاختبارات، صدر قرار مشترك بإلغاء جزء السباحة من العملية الاستطلاعية لمسابقة الترياثلون»، وفق البيان المشترك الصادر عن اللجنة المنظمة لباريس 2024 والاتحاد الدولي للترايثلون، اللعبة التي تتضمن السباحة والدراجات الهوائية والجري.
واستناداً إلى الاختبارات التي أجريت في منتصف يوليو، تبين أن نهر السين نظيف بما يكفي للسباحة، لكن الشكوك ظلت قائمة حول ما إذا كانت المياه ستكون مناسبة للمنافسة.
وأضاف البيان: «باريس 2024 والاتحاد الدولي للترايتلون يؤكدان أن الأولوية هي صحة الرياضيين. أظهر التحليل الذي أجري أمس (السبت) في نهر السين مستويات جودة المياه، التي لا تقدم ضمانات كافية للسماح بإقامة الحدث».
وألقى المنظمون باللوم على الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة وقالوا إنهم «واثقون» من أن جودة المياه ستتحسن بما يكفي قبل بدء مسابقة الترايثلون الثلاثاء.
وفي 17 يوليو، سبحت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو في السين برفقة كبير منظمي باريس 2024 توني إستانغيه للتأكيد على أن النهر أصبح الآن نظيفاً بما فيه الكفاية لاستضافة منافسات السباحة في الهواء الطلق خلال الألعاب الأولمبية التي تحتضنها العاصمة الفرنسية حتى 11 أغسطس.
وشهدت منطقة باريس هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى رفع مستويات التلوث في نهر السين حيث تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى النهر.
وفي الرابع من الشهر الحالي، أفادت بلدية المدينة أن مستويات بكتيريا الإشريكية القولونية (إي كولاي) في منطقة السباحة الأولمبية بوسط باريس قد انخفضت إلى الحدود المقبولة لمدة أربعة أيام.

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