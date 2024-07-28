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الرياضة

«زي يو».. ذهبية «ضغط الهواء»

«زي يو».. ذهبية «ضغط الهواء»
28 يوليو 2024 12:39

 
باريس (د ب أ)

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حصد الصيني زي يو، الميدالية الذهبية في مسابقة الرماية بمسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار للرجال بأولمبياد باريس 2024، بعدما تفوق على رياضيين إيطاليين اثنين.
وحصد زي يو «24 عاماً»، الذي يشارك في المرة الأولى بالأولمبياد، المركز الأول، متفوقاً على الإيطالي فيديريكو نيلو مالديني، الذي احتل المركز الثاني، وحصد الميدالية الفضية.
وحصد البطل الأوروبي باولو مونا على الميدالية البرونزية في المسابقة التي أقيمت بمركز الرماية الوطني بشاتورو، التي تبعد 275 كيلومتراً جنوب باريس.
ويقام نهائي السيدات، حيث تهدف الصين أيضاً للفوز بالذهبية.
وكان الثنائي الصيني هوانج يوتينج وشينج ليهاو حصدا أول ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس في منافسات مسابقة الرماية ببندقية ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار في منافسات الفرق المختلطة. وحصدت الصين أربع ميداليات ذهبية في الرماية في منافسات أولمبياد طوكيو التي أقيمت قبل ثلاثة أعوام.

 

الصين
الرماية
باريس
أولمبياد باريس 2024
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