العالم يترقب «قمة العمالقة» بين أميركا وصربيا



باريس (أ ف ب)



يدخل العديد من النجوم الكبار منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس الأحد، أبرزهم ملكة الجمباز الأميركية سيمون بايلز، مع صراع العمالقة بين منتخب «الأحلام» الأميركي لكرة السلة وصربيا القوية.

تعود سيمون بايلز إلى المسرح الأولمبي في ألعاب باريس بعشق مضاعف للجمباز، وعدد كبير من الميداليات نصب عينيها.

في السابعة والعشرين من عمرها، ومع أربعة ألقاب أولمبية، تعود بايلز إلى الألعاب، التي غادرتها قبل الأوان في طوكيو عام 2021 بانسحابها من معظم الأحداث.

بصراحة، أوضحت لاعبة الجمباز الأكثر تتويجاً في التاريخ أنها كانت تعاني من صدمة ذهنية مربكة و«مرعبة» يُطلق عليها لاعبو الجمباز اسم «تويستيز» (الالتواءات).

أبعدتها النكسات التي تعرّضت لها عن رياضة الجمباز لمدة عام، وساعدت في تسليط الضوء على موضوع الصحة العقلية للرياضيين الذي كان محظوراً لفترة طويلة، قبل الشروع في التصفيات الأحد، أبدت الأيقونة الأولمبية إعجابها في التدريبات من خلال التوقيع على قفزة مذهلة الخميس والتي لديها سرّها.

خلال القمة الأكثر قوة في دور المجموعات من مسابقة كرة السلة الأولمبية، يتحدّى الصرب «منتخب الأحلام» الأميركي الباحث عن ذهبية خامسة توالياً، في مباراة ستسلّط فيها الأضواء بشكل خاص على نيكولا يوكيتش وجويل إمبيد.

فاز يوكيتش (29 عاماً، 2.11 م) وإمبيد (30 عاماً، 2.13 م) بآخر أربعة ألقاب لأفضل لاعب في الموسم العادي في الدوري الأميركي للمحترفين، ثلاثة للصربي (2021، 2022، 2024) وواحد للأميركي الذي يحمل أيضاً الجنسيتين الكاميرونية والفرنسية (2023).

يستهل السباح الفرنسي الموهوب ليون مارشان مشواره بخوض سباق 400 م متنوعة، وهو الذي يمكنه المشاركة في أربعة سباقات فردية (200 م متنوعة، 200 م صدرا و200 م فراشة أيضاً) مع طموح حصد العديد من الميداليات، وحتى الألقاب.

يبلغ من العمر 22 عاماً، ويشرف على تدريبه الأميركي بوب بومان، والمدرب السابق لمواطنه الأيقونة مايكل فيلبس، ويملك في سجله لقب بطل العالم خمس مرات، بينها مرتان في سباق 400م متنوعة.

نتائج السباح المولود في تولوز تجعله المرشح الأكبر للظفر باللقب الأولمبي للسباق في مسبح «ديفانس أرينا»، حيث يأمل الأميركي كارسون فوستر، وصيفه في فوكووكا اليابانية في بطولة العالم في عام 2023 وبودابست في عام 2022، في قلب التسلسل الهرمي.

بطلة العالم خمس مرات في ركوب الدراجات الجبلية «في تي تي كروس كانتري»، وهو رقم قياسي، لم تصعد الفرنسية بولين فيران-بريفو على منصة التتويج الأولمبية من قبل، على الرغم من ثلاث مشاركات، فهل تكون الرابعة ثابتة؟

تظل الفرنسية البالغة من العمر 32 عاماً، على الرغم من خيبة أملها الأولمبية (المركز 26 في عام 2012، وانسحاب في عام 2016، والعاشر في عام 2021)، هي المرشحة الأوفر حظًا في هذه المسابقة.

بعد خسارتهن مرتين خلال دورة الألعاب الأولمبية أمام كندا، في عام 2012 على الميدالية البرونزية، وفي عام 2016 في ربع النهائي، تسعى سيدات فرنسا بقيادة المدرب هيرفيه رينارد إلى الانتقام الأحد.

كندا حاملة اللقب الأولمبي، في وضع سيئ هذه المرة، بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حسم ست نقاط من رصيدها في أعقاب فضيحة التجسّس بمسيّرة خلال حصة تدريبية لنظيره النيوزيلندي في الأولمبياد.

من المتوقع أن تتحسن حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية الأحد، خاصة على الخط الأطلسي، بعد يومين من سلسلة أعمال التخريب ضد شبكة تي جي في، والتي تخضع لتحقيق قانوني.

لكن على الخط السريع الشمالي، تطلبت الأضرار «إصلاحات أكثر شمولاً»، وستظل حركة المرور محدودة، مع 7 قطارات من أصل 10 وتأخيرات تتراوح بين ساعة وساعتين.

بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال حفل الافتتاح مساء الجمعة وكذلك السبت وأدت بشكل خاص إلى تأجيل الأدوار التمهيدية والنهائية لمسابقة سكايت بورد للرجال، من المفترض أن يعود الطقس الجيد أخيراً الأحد إلى باريس 2024. ومع ذلك، أجبرت الأمطار المنظمين على إلغاء أول حصة تدريبية لمنافسات الترايثلون التي كانت مقرّرة صباحاً في نهر السين، لأن «مستويات المياه لا تقدم ضمانات كافية».