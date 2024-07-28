إندريك يرفع شعار «التحدي» مع ريال مدريد

أنور إبراهيم (القاهرة)

رفع المهاجم البرازيلي الشاب إندريك فليبي، الوافد الجديد إلى ريال مدريد شعار التحدي، وقال بعد تقديمه رسمياً لجماهير «الميرينجي» أمام 45 ألف متفرج، إنه يعلم جيداً الضغوط والتحديات التي تنتظره في «سانتياجو برنابيو»، مشيراً إلى أنه قادر على مواجهتها وتجاوزها، والظهور بمظهر يليق بوجوده في أفضل أندية العالم.

وأتم إندريك تعاقده رسمياً مع «البلانكوس» بمجرد أن احتفل بعيد ميلاده الـ 18، حيث لم يكن مسموحاً له الانضمام إلى الريال قبل بلوغه هذه السن.

وأعلن ريال مدريد أن إندريك سوف يرتدي القميص رقم 16، في الموسم الجديد وأنه يطير إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى الفريق في جولته الأميركية استعداداً للموسم الجديد، حيث يلعب مباراة ودية أولى أمام ميلان الإيطالي أول أغسطس القادم في شيكاغو، بينما يواجه برشلونة في ودية أخرى في 4 أغسطس.

وذكر موقع جول العالمي أن غياب عدد من نجوم الفريق عن جولة أميركا، يتيح الفرصة لإندريك للتألق خلال المباريات الودية التي يلعبها الفريق هناك. وقال الموقع إن «الجوهرة البرازيلية» يبدأ الموسم الجديد لاعباً في الفريق الأول ولن يمر على أكاديمية «لوكاستيا» لفرق الشباب، مثل لاعبين آخرين مروا عليها من قبل، ما جعله يبدي سعادته الغامرة بكونه أصبح لاعباً في الفريق الأول لريال مدريد، الذي يشجعه منذ نعومة أظافره، وظل مشجعاً له حتى تحقق حلمه الكبير باللعب في صفوفه.

ومن المرجح أن يلعب إندريك أولى مباريات الفريق الودية أمام ميلان.

بدأ إندريك فليبي، المولود في 21 يوليو 2006، لعب الكرة وهو في الرابعة من عمره، وبدأ مسيرته الاحترافية في 2022 مع بالميراس حتى 2024، ثم انتقل إلى ريال مدريد قبل أيام.

ولعب إندريك لمنتخبي 17 و23 سنة، وانضم للفريق الأول هذا العام، وشارك مع «السامبا» في أكثر من مباراة ودية، كما كان ضمن قائمة المنتخب في بطولة كوبا أميركا، ولكنه لم يفعل شيئاً وخرج منتخب بلاده من دور الثمانية لهذه البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة.