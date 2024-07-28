الوحدة يختتم تجارب معسكر صربيا بـ«انتصار خماسي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوحدة، فوزاً بخماسية نظيفة على حساب زفيزدا البوسني، في التجربة الثالثة والأخيرة لـ«العنابي» في معسكره الخارجي في صربيا، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

سجل خماسية «العنابي» عبدالله حمد وفاكوندو دانييل وأحمد نور الله وعلاء الدين زهير وإيركينوف.

ودفع النرويجي روني دايلا، مدرب الوحدة، في بداية اللقاء بتشكيلة مكونة من زايد الحمادي في حراسة المرمى، ومن أمامه رباعي خط الدفاع، علاء زهير ولوكاس بيمنتا وساشا وجيانلوكا، وفي الوسط عبدالله حمد وأحمد نور الله وعمر أدامو، وفي الهجوم الثلاثي إيركينوف وفيليب أوتيلي وفاكوندو.

أنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدفين، بعدما تقدم عبدالله حمد بالهدف الأول من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس الفريق البوسني، وعزز فاكوندو بالهدف الثاني برأسية من العرضية التي أرسلها جيانلوكا من جهة اليسار.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدرب «العنابي» عدداً من التغييرات لمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، إذ استمرت سيطرة الوحدة على مجريات اللقاء، وأضاف الإيراني أحمد نور الله الهدف الثالث بعد مراوغة داخل المنطقة، قبل أن يسجل علاء زهير الهدف الرابع من تسديدة من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس، واختتم الأوزبكي إيركينوف أهداف اللقاء بالهدف الخامس بتسديدة من فوق حارس المنافس.

ويختتم الوحدة معسكره الخارجي في صربيا يوم الخميس المقبل، والذي استمر لمدة ثلاثة أسابيع، خاض خلالها الفريق ثلاث مباريات ودية، حيث تغلب في الأولى على فوزدوفاك الصربي بخماسية، وتعادل في الثانية مع فريق آي إم تي الصربي سلبياً قبل الفوز الأخير.

ومن المقرر أن تعود بعثة الوحدة إلى العاصمة أبوظبي، يوم الجمعة المقبل، ويحصل اللاعبون على راحة قبل استئناف التحضيرات الداخلية والتي يخوض خلالها الفريق مباراتين وديتين يتحدد أطرافهما لاحقاً، وذلك قبل الاستحقاقات الرسمية التي يستهلها «العنابي» بمواجهة عجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين.

من جهة أخرى، تواصل شركة كرة القدم مساعيها من أجل إبرام صفقات جديدة، حيث يسعى النادي إلى التعاقد مع أجنبي خامس، حيث يتواجد في قائمة الفريق الرباعي أحمد نور الله وعمر خريبين وإيركينوف وفيليب أوتيلي.

وكان الوحدة تعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو الحالي، بعد ضم المدافع ساشا إيفكوفيتش قادماً من بني ياس، والجناح النيجيري أوتيلي قادماً من كلوج الروماني، ومواطنه فافور أوجبو من ريد ستار الصربي في فئة المقيمين.