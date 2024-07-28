محمدوف يحتفظ بـ «وزن الخفيف» في «محاربي الإمارات»

مصطفى الديب (أبوظبي)



احتفظ البطل الروسي عمرو محمدوف بلقب «وزن الخفيف»، في النسخة الدولية الـ 51، من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، بفوزه على الكازخستاني علي كبدولا بـ «الإخضاع»، ضمن الجولة الثانية، ليتابع مسيرة انتصاراته الكاملة، بسجل خالٍ من الخسائر.

وشهدت المنافسات 15 نزالاً قوياً، بصالة «أدنيك مارينا» في العاصمة أبوظبي، والتي نظمتها «بالمز الرياضية»، بحضور كبير من نجوم وجمهور اللعبة.



حضر المنافسات الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير الدولة لدى دولة قطر، والشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.

كما حضر المنافسات، وتوج الأبطال، عبدالمنعم الهاشمي، رئيس اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي للجو جيتسو، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وصالح الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لبالمز الرياضية، رئيس اللجنة المنظمة.

وشهد الفعاليات كريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، والخبير العالمي هينزو جريسي، وعدد من أبطال اللعبة في العالم، ومنظمة «يو إف سي»، في مقدمتهم العالمي الروسي إسلام ماخاشيف.

وأسفرت نتائج بقية النزالات عن فوز البيروفي فنستي فارجاس، على الإيطالي ولتر كولوياندرو، بإجماع آراء الحكام، في وزن الريشة، والهولندي رينييه دي ريدر، على التركي محمد مراد خسايف، بـ «الضربة القاضية» في وزن «خفيف الثقيل».

وحافظ الأوزبكستاني بوياناز أروف على سجله خالياً من الهزائم، بفوزه على الجورجي جورجي أكناتاشفيلي، في «وزن المتوسط».

وأسفر نزال السيدات، عن فوز البرازيلية كارول كورو، على مارينا نيكا من مولدوفا بـ «الضربة القاضية» في وزن «القشة».

وأعرب البطل عمرو محمدوف عن سعادته بإحراز لقب النسخة الدولية، لاسيما أنه نجح في الوفاء بالوعد قبل النزال، بأن يحافظ على سجله النظيف من الخسائر، والاحتفاظ بلقب «وزن الخفيف»، وسط منافسة قوية وأجواء مثيرة، مع البطل علي كبدولا، مشيداً في الوقت نفسه، بما تقدمه العاصمة أبوظبي للفنون القتالية المختلطة، وتطور بطولة «محاربي الإمارات».

من جهته، أثنى فؤاد درويش على النجاح الجديد الذي حققته النسخة الدولية من بطولة «محاربي» الإمارات، استكمالاً لسنوات التميز التي تعزز مكانة البطولة، ضمن أهم الفعاليات الرياضية الجاذبة لأبطال العالم.

وأضاف: «فخورون بهذا الزخم الكبير في إمارة أبوظبي، عاصمة الفنون القتالية حول العالم، ونتطلع إلى نجاحات جديدة في الفعاليات القادمة، لترسيخ النمو الذي حققته البطولة، وأثرها الكبير في الارتقاء بالمستويات الفنية، وتواجد نخبة الأبطال في العالم».

ولفت درويش إلى أن الحضور الجماهيري الكبير للحدث في كل النسخ يضعهم أمام مسؤولية كبيرة، من حيث الحرص على جذب أفضل المقاتلين والمقاتلات في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم.