بني ياس يتعادل في «الودية الرابعة» بمعسكر صربيا

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل بني ياس وفريق كارميوتيسا القبرصي 1-1 في المواجهة التي تدخل ضمن معسكر «السماوي» المقام حالياً في صربيا، استعداداً للموسم المقبل.

سجل هدف بني ياس في اللقاء المهاجم المالي يوسف نياكاتي، الذي واصل تألقه مع الفريق في المعسكر بإحرازه هدفه الرابع خلال المواجهات الودية.

ومثلت ودية كارميوتيسا القبرصي، الودية الرابعة لبني ياس في صربيا، حيث كان قد فاز في أولى تجاربه على تاكوفو الصربي برباعية نظيفة، وتعادل سلبياً في الودية الثانية مع فريق سلوبودا أوزيتشي، وعاد وكرر الفوز برباعية في الودية الثالثة أمام فريق يدينستوف التي شهدت تسجيل نياكاتي هدفين، والأرجنتيني خوان باوزا «بيبي»، الذي وضع بصمته الأولى مع «السماوي» عقب انضمامه للفريق قادماً من كرايوفا الروماني.

وشهدت مواجهة كارميوتيسا الظهور الثاني للجناح الصربي لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق والذي انضم لبني ياس في صفقة انتقال حُر قادماً من غازي عنتاب التركي، فيما ضمت التشكيلة الأساسية التي دفع بها البرتغالي جواو بيدرو سوزا مدرب الفريق إلى جانب ماركوفيتش، كلاً من فهد الظنحاني، خميس صالح إسماعيل، خميس المنصوري، أندريه بوركا، جواو فيكتور، فواز عوانة، سيل صامويل، إسحاق تشيبانغو، محمد المنهالي والمتألق يوسف نياكاتيه.