سيجوفيا: جاهز للدفاع عن شعار العين وأحلم بـ «مونديال الأندية»



معتز الشامي (أبوظبي)



أعرب الباراجوياني ماتياس سيجوفيا، لاعب العين، عن سعادته بالانضمام إلى «الزعيم» بطل آسيا، مؤكداً أن سقف طموحاته مرتفع مع النادي الذي يخوض «تحديات استثنائية» في الموسم الجديد، على الصعيدين القاري والعالمي، فضلاً عن البطولات المحلية.

وقال: «العين يتمتع بشهرة واسعة، كما أنّه يُلقب بـ «الزعيم»، وهو معروف على مستوى العالم، وله اسمه ومكانته على المستويين المحلي والدولي، وينافس في كأس العالم للأندية، وكأس القارات، وهذا الأمر ليس بالسهل على أي نادٍ، ولكنه طبيعي بالنسبة للكبار مثل العين، لذلك أشعر بالفخر للدفاع عن قميصه».

وأضاف: «المفاوضات بدأت وانتهت بسرعة، بسبب التعامل المهني الراقي والاحترافي الذي اعتمدته إدارة النادي خلال مرحلة المفاوضات، والأمور بدت متميزة للغاية، وكنت سعيداً جداً بذلك».

وقال سيجوفيا: «تواصلت مع أليخاندرو كاكو الذي قدم لي النصح بعدم التردد لحظة في قبول عرض العين»، مشدداً على أهمية انضمامه إلى النادي الذي تتجسد فيه روح العائلة والتقدير المتبادل، والكل هنا يتعامل بالاحترافية العالية، وأضاف: «أسعدني حديثه للغاية، وبالفعل حالياً أشعر بسعادة كبيرة بعد التحاقي بمعسكر الفريق في الرباط.

وعن مدى جاهزيته للانخراط في الحصص التدريبية، قال: «إنني دائماً في أتم الجاهزية والاستعداد وإظهار روح القتال، من أجل تحقيق طموحاتي الشخصية، وأهداف النادي التي تلبي تطلعات جماهيره بالوصول إلى معانقة المجد، وتحقيق النتائج المشرفة في أكبر بطولة بالعالم للأندية الأبطال».

وعن اللاعبين الذين يعرفهم، في قائمة الفريق، قال: «أعرف العديد منهم، من ضمنهم ماتياس بالاسيوس وكاكو، وعلاقتي وطيدة معهم، وكذلك بندر الأحبابي، وخالد عيسى ولابا كودجو، وسفيان رحيمي، وجميعهم متميزون، وليسوا وحدهم فقط، بل كل عناصر الفريق في التشكيلة، لوجودهم ضمن قائمة العين».

وأشار إلى أنه يتمنى أن يقدم المستوى الذي يسهم في قيادة العين إلى حصد الانتصارات في مختلف البطولات.