الأحد 28 يوليو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نجمة جمباز أميركا تعاني مشكلة في الساق

نجمة جمباز أميركا تعاني مشكلة في الساق
28 يوليو 2024 15:35

 
باريس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
دراج النمسا يخضع لجراحة بعد «حادث باريس»
سزابو يطالب الألمان بالتوقف عن الشكوى من الطعام!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


بدا أن نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز تعرضت لإصابة في ساقها، أثناء تصفيات منافسات حصان القفز، خلال منافسات الجمباز في أولمبياد باريس 2024.
وتلقت بايلز استقبالاً حافلاً من جانب الجماهير في باريس، وبدأت بشكل قوي على عارضة التوازن والحركات الأرضية، لكنها بدا وأنها تعرج، بعد أن تصفيات حصان القفز.
ولم يظهر الحزن على وجه النجمة الأميركية، لكن الجماهير تفاعلت معها بقوة، بعد إدراكها أنها تعاني من مشكلة بدنية بسيطة.
وتعثرت بايلز، الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو، بسبب مشاكل تتعلق بالصحة النفسية، لكنها حصدت الميدالية الفضية في منافسات الفرق والميدالية البرونزية في عارضة التوازن.

أميركا
الجمباز
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
منتخبات الجولف تستعد للموسم الجديد في المغرب
الرياضة
منتخبات الجولف تستعد للموسم الجديد في المغرب
اليوم 16:00
«موارد دبي» تُصدر تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية»
علوم الدار
«موارد دبي» تُصدر تقرير «استشراف مستقبل الموارد البشرية»
اليوم 15:58
تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران
الأخبار العالمية
تنصيب بزشكيان رئيساً لإيران
اليوم 15:56
دراج النمسا يخضع لجراحة بعد «حادث باريس»
الرياضة
دراج النمسا يخضع لجراحة بعد «حادث باريس»
اليوم 15:37
نجمة جمباز أميركا تعاني مشكلة في الساق
الرياضة
نجمة جمباز أميركا تعاني مشكلة في الساق
اليوم 15:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©