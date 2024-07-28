نجمة جمباز أميركا تعاني مشكلة في الساق



باريس (د ب أ)



بدا أن نجمة الجمباز الأميركية سيمون بايلز تعرضت لإصابة في ساقها، أثناء تصفيات منافسات حصان القفز، خلال منافسات الجمباز في أولمبياد باريس 2024.

وتلقت بايلز استقبالاً حافلاً من جانب الجماهير في باريس، وبدأت بشكل قوي على عارضة التوازن والحركات الأرضية، لكنها بدا وأنها تعرج، بعد أن تصفيات حصان القفز.

ولم يظهر الحزن على وجه النجمة الأميركية، لكن الجماهير تفاعلت معها بقوة، بعد إدراكها أنها تعاني من مشكلة بدنية بسيطة.

وتعثرت بايلز، الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو، بسبب مشاكل تتعلق بالصحة النفسية، لكنها حصدت الميدالية الفضية في منافسات الفرق والميدالية البرونزية في عارضة التوازن.