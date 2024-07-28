دراج النمسا يخضع لجراحة بعد «حادث باريس»



باريس (د ب أ)



خضع الدراج النمساوي لوكاس بلاب لعملية جراحية في البطن لعلاج الإصابات التي لحقت به جراء الحادث الذي تعرض له خلال سباق الطريق عكس عقارب الساعة في أولمبياد باريس.

وذكر الاتحاد النمساوي للدراجات في بيان، أن بلاب سقط وسط أجواء ممطرة وزلقة خلال السباق، وأظهرت لقطات فيديو مسجلة على وسائل التواصل الاجتماعي أنه أنزلق تحت أحد الحواجز. وأشار الاتحاد النمساوي إلى أن بلاب كان واعياً ويتحرك، لكنه اضطر للانسحاب من السباق، وجرى نقله إلى المستشفى في حالة مستقرة وخضع لعملية جراحية في باريس بعد منتصف الليل. وكشف البيان أنه «لا توجد المزيد من التفاصيل الطبية متاحة في الوقت الراهن»، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيلحق بسباق الطريق الأولمبي بعد أيام قليلة.