منتخبات الجولف تستعد للموسم الجديد في المغرب

دبي (وام)

تغادر بعثة المنتخب الوطني للجولف غداً الاثنين، متوجهة إلى المغرب، تمهيداً لبدء معسكر الإعداد الذي يستمر إلى 17 أغسطس المقبل في نادي رويال للجولف بالمملكة المغربية، في إطار استعداد المنتخبات الوطنية للجولف لفئات الشباب والناشئين والأشبال والفتيات للموسم الجديد والبطولات المقبلة.

يرأس البعثة اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، وتضم خالد مبارك الشامسي مدير المنتخبات، وأكرم سكيك المدير العام للاتحاد، إلى جانب 4 مدربين هم فيصل سرغيني، وسمير الولاني، وحسين الولاني، وكاميرون فان، بجانب 20 لاعباً ولاعبة مختلف المراحل السنية للبنين والبنات.

وأكد اللواء الهاشمي، أن الاتحاد قطع شوطاً بعيداً على صعيد المراحل السنية، لبناء قاعدة راسخة من اللاعبين الواعدين من الجنسين، معتمداً على البرنامج الوطني لإعداد الناشئين و«صقور المستقبل»، الذي نجني ثماره من خلال منتخبات المراحل السنية للبنين والبنات، ودعم المنتخب الأول بعدد من اللاعبين المميزين».

وأشار الهاشمي إلى أن المعسكر الخارجي يضم 20 لاعباً ولاعبة من جميع المراحل السنية، تم اختيارهم بعد تصفيات عدة بين العدد الكبير من اللاعبين الواعدين، والذين يتم إعدادهم بالتعاون مع أكاديميات الجولف في أندية الدولة، وسيتم إخضاعهم لمعسكر جيد بإشراف قيادة فنية من 4 مدربين، وصقلهم بما يتوافق مع التطلعات المستقبلية لتحقيق أهداف اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي.

ويشهد الموسم الجديد النسخة الأولى من كأس الإمارات في أكتوبر المقبل بمدينة العين، ثم البطولة العربية في نوفمبر بتونس والبطولة العربية للسيدات والناشئين في ديسمبر بسلطنة عمان، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المحلية والمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية.