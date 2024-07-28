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الرياضة

«العميد» يختتم معسكر هولندا بـ«تجربة الـ150 دقيقة»!

«العميد» يختتم معسكر هولندا بـ«تجربة الـ150 دقيقة»!
28 يوليو 2024 17:40

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أنهى النصر برنامج معسكره الإعدادي في هولندا، بالتعادل أمام «توب أوس» 2-2 في الودية الثالثة والأخيرة، التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت، ولُعبت على مدار 150 دقيقة، من ثلاثة أشواط، ضمن تحضيرات «العميد» للموسم الجديد.
وسجل ثنائية «الأزرق» على مدار أشوط المباراة، عادل تعرابت من ركلة جزاء، وعبدالله توري، فيما سجل ثنائية «توب أوس» الهولندي كالفن ماك وتيمن نيكل، ودفع الهولندي ألفريد شرودر مدرب «العميد» بتشكيلتين مختلفتين في المباراة.
ومثلت المواجهة أمام توب أوس الأخيرة في وديات «العميد» في معسكر هولندا بعد التعادل مع منتخب شباب غانا 2-2 في الودية الأولى، والفوز على جرافشاب الهولندي 2-1 بفضل ثنائية علي مبخوت والبرتغالي إيوري ميديروس في الودية الثانية.
وتعود بعثة النصر إلى دبي غداً الاثنين لاستكمال التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد في أغسطس المقبل، والذي يدشنه «العميد» بلقاء مضيفه العروبة في 17 أغسطس المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما ستكون مباراة الفريق الأولى في «دوري أدنوك للمحترفين» في مواجهة مضيفه العروبة والمقررة مساء الجمعة 23 أغسطس على ملعب استاد دبا.

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