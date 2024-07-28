جنوب السودان يدخل تاريخ «سلة الأولمبياد»



ليل (أ ف ب)



حقق منتخب جنوب السودان فوزاً تاريخياً، في أول مباراة أولمبية له على الإطلاق في مسابقة كرة السلة للرجال، وجاء على حساب بورتوريكو 90-79، في ألعاب باريس 2024، وذلك ضمن المجموعة الثالثة التي تضم المنتخب الأميركي الساعي إلى الذهبية الخامسة توالياً.

وأخطأت اللجنة المنظمة في النشيد الوطني لجنوب السودان، ما تسبب بغضب جمهوره واستياء لاعبيه على أرضية الملعب، وبعد تصفيق الجمهور وحتى لاعبي بورتوريكو، عزف النشيد الأصلي لجنوب السودان.

ولم تكن البداية سهلة على الوافدين الجدد، إذا استهلوا اللقاء متخلفين 0-8، لكنهم دخلوا تدريجياً في الأجواء وقلصوا الفارق إلى نقطة واحدة 16-17 بعد قرابة 5 دقائق ونصف الدقيقة على انطلاق الربع الأول الذي عادوا وأنهوه متخلفين بفارق 8 نقاط أيضاً 20-28.

وبسلة من بيتر جوك أدركوا التعادل 28-28 في بداية الربع الثاني، لكن بورتوريكو رفضت السماح لهم في تنفس الصعداء وابتعدت مجدداً بفارق 6 نقاط في نهاية الشوط الأول 54-48.

وبعدما قلص الفارق إلى نقطة 53-54 بثلاثية من ماريال شايوك، تقدم المنتخب الأفريقي 56-54 بثلاثية أخرى وهذه المرة لنوني أوموت بعد قرابة ثلاث دقائق على بداية الربع الثالث، ثم وصل الفارق إلى 8 نقاط 69-61 بثلاثية أخرى من جوت، قبل أن يستقر على ثلاث نقاط في نهايته 71-69.

ورغم المحاولات البورتوريكية، بقي منتخب جنوب السودان في المقدمة خلال الربع الأخير ووصل الفارق إلى 13 نقطة 86-73 بثلاثية لكارليك جونز قبل قرابة ثلاث دقائق على النهاية، ثم، وبعدما قلص جورج كونديت الفارق إلى 9 نقاط 77-86 قبل 1.22 دقيقة على الختام، وجه وينيين جابرييل ضربة معنوية كبيرة للبورتوركيين بتسجيله سلة استعراضية في آخر 54 ثانية.

ثم نجح ماجوك دنج في رميتيه الحرتين مع بقاء نصف دقيقة على النهاية، ليحسم المواجهة 90-79 لمصلحة بلاده.

وعلق المدرب الأميركي للمنتخب رويال آيفي على الانتصار بالقول «لقد التزمنا وحسب بخطتنا للمباراة، تسجيل الثلاثيات، اللعب بسرعة، اللعب باندفاع بدني، الدفاع، ومنعهم من الحصول على المتابعات الهجومية».

وكان كارليك جونز أفضل لاعبي جنوب السودان، بتسجيله 19 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة، وأضاف ماريال شايوك 15، فيما كان خوسيه ألفارادو وتيرمونت ووترز الأفضل في الجهة المقابلة بـ26 و18 نقطة توالياً.

وكان منتخب جنوب السودان أحرج نظيره الأميركي، المرشح بقيادة النجم ليبرون جيمس لإحراز الذهبية الخامسة توالياً والسابعة عشرة في مشاركتها العشرين، في مباراة ودية في 21 من الشهر الحالي ولم يخسر أمامه سوى بفارق نقطة واحدة «100-101».

ويجدد المنتخبان الموعد في باريس بعدما وقعا في المجموعة ذاتها حيث يلتقيان الأربعاء.