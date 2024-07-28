بنجامان يمنح لبنان أوّل فوز في التنس



باريس (أ ف ب)



منح بنجامان حسن لبنان أوّل فوز بتاريخه في مسابقة التنس، ضمن الألعاب الأولمبية، بعد تغلبه على الأميركي كريستوفر يوبانكس الذي بلغ ربع نهائي بطولة ويمبلدون العام الماضي 6-4، 6-2، في الدور الأول على ملاعب رولان جاروس في باريس.

وبنجامان، المصنف 170 عالمياً، هو اللبناني الثاني يشارك في مسابقة الفردي، بعد خسارة هادي حبيب أمام النجم الإسباني كارلوس ألكاراز بمجموعتين.

ويلتقي حسن «29 عاماً» في الدور المقبل، الفائز بين الأرجنتيني سيباستيان بايس المصنف الثاني عشر والبرازيلي تياجو مونتيرو. وبحال إكماله المشوار، سيكون على جهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الدور الثالث.

وحسم بنجامان، المولود في مرتسيج الألمانية، المباراة في 57 دقيقة.

يشارك أيضاً في مسابقة الزوجي مع حبيب، حيث يلتقيان الأستراليين ماتيو إبدن وجون بيرز.

بلغ بنجامان أعلى تصنيف له في يونيو عندما حلّ في المركز 143 عالمياً.