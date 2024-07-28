توتنهام يتعاقد مع «الشاب يانج»



لندن (رويترز)



أعلن توتنهام الإنجليزي تعاقده مع الجناح الكوري الجنوبي يانج مين-هيوك من جانجوون الكوري لمدة 6 سنوات.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب الشاب «18 عاماً» للنادي اللندني في يناير المقبل.

ولعب يانج لمنتخب كوريا الجنوبية تحت 17 عاما، وسجل ثمانية أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في 25 مباراة مع جانجوون.

ولم يكشف توتنهام عن التفاصيل المالية للصفقة.

ويُعد يانج ثاني لاعب ينضم لتوتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد آرتشي جراي «18 عاماً» من ليدز يونايتد.

وسينضم يانج إلى مواطنه سون هيونج-مين قائد توتنهام وكوريا الجنوبية في النادي اللندني.

ويبدأ توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليستر سيتي الصاعد حديثاً في 19 أغسطس المقبل.